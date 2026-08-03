Không chỉ Thơm, ATVNCG lại "khai phá" thêm được 1 nam thần mới, netizen năn nỉ: Anh ơi đừng vuốt keo nữa!

Sau Thơm, "Anh trai vượt ngàn chông gai" dường như lại vừa "khai phá" thêm một cái tên khiến mạng xã hội phát sốt. Không phải vì một màn trình diễn bùng nổ, Đông Hùng lại gây thương nhớ bởi hình ảnh đời thường với mái tóc không vuốt keo, đủ khiến hàng loạt người hâm mộ đồng loạt lên tiếng: "Anh ơi, cứ để tóc thế này mãi nhé!".

Có một điều khá thú vị ở "Anh trai vượt ngàn chông gai" là sau mỗi tập phát sóng, khán giả lại tìm ra thêm một nhân vật để... mê mẩn. Có người được chú ý vì tài năng, có người gây thiện cảm nhờ tính cách, cũng có người bất ngờ "lật kèo" chỉ sau một khoảnh khắc rất nhỏ. Sau hiện tượng Thơm được cộng đồng mạng gọi vui là "ông chú quốc dân", biến hóa visual bởi đổi kiểu tóc thì những ngày gần đây, cái tên Đông Hùng cũng liên tục xuất hiện trên Threads với tần suất dày đặc. Điều khiến dân mạng bàn tán lại không phải sân khấu hay giọng hát, mà là... mái tóc.

Netizen ví Thơm như được "thay đầu" khi đổi kiểu tóc.

Từ trước đến nay, Đông Hùng vốn được khán giả biết đến là một ca sĩ có nội lực, từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và luôn xuất hiện với hình ảnh chững chạc, lịch lãm. Trong chương trình, anh thường để kiểu tóc vuốt keo gọn gàng cùng những bộ vest hoặc sơ mi ôm dáng, tạo cảm giác trưởng thành và điềm đạm. Thế nhưng chỉ cần vài bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Đông Hùng để tóc tự nhiên, không vuốt sáp, mạng xã hội lập tức như tìm ra một phiên bản hoàn toàn khác.

Chà, trông ưng con mắt quá!

Mái tóc mềm rũ xuống trán khiến gương mặt của nam ca sĩ trẻ hơn thấy rõ. Những đường nét vốn góc cạnh trở nên hiền hơn, đôi mắt càng nổi bật và nụ cười cũng mang cảm giác gần gũi hơn. Nhiều người thậm chí còn nói vui rằng đây mới là "visual phong ấn" của Đông Hùng suốt nhiều năm.

Không chỉ đẹp trai hơn, Đông Hùng còn ghi điểm vì chính con người của mình

Trên Threads, rất nhiều bài đăng nhận được hàng nghìn lượt tương tác khi nhắc đến Đông Hùng.

Một tài khoản chia sẻ: "Ngay tập đầu khi Đông Hùng ăn mặc hơi già thì mình đã thấy ngũ quan của anh rất đẹp rồi. Nhìn rất nam tính, rất tử tế, kiểu con nhà được giáo dục đàng hoàng. Xem càng nhiều càng thấy tính anh hay nữa".

Ngay dưới bình luận ấy, một người hâm mộ lâu năm kể lại câu chuyện khiến nhiều người xúc động: "Chú đâu có sinh ra trong điều kiện đủ đầy. Mới khoảng 20 tuổi đã phải gánh khoản nợ hơn 30 tỷ của mẹ. Vậy mà đến giờ lúc nào cũng thấy chú cười rất tươi. Mình thật sự rất nể".

Có lẽ chính câu chuyện ấy khiến nhiều khán giả càng có thiện cảm hơn với Đông Hùng. Họ không chỉ nhìn thấy một ca sĩ hát hay, mà còn thấy một người đàn ông từng đi qua rất nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tử tế.

Một bình luận khác cũng nhận được rất nhiều lượt đồng tình: "Đông Hùng đúng là hình mẫu người mình muốn lập gia đình cùng. Rất vững chãi, rất đáng tin. Từ ngoại hình đến tính cách đều đúng gu".

Có người lại thích đôi mắt của nam ca sĩ: "Nhìn chú Hùng lúc nào cũng hiền. Đôi mắt rất sáng, lúc nghiêm túc thì chững chạc, lúc cười lại ngơ ngơ dễ thương".

Không dùng gel tạo nếp, Đông Hùng trông trẻ hẳn ra vài tuổi.

"Xin chị dâu giấu hết keo vuốt tóc của anh ấy giúp em"

Nếu phải chọn chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong những bài đăng về Đông Hùng vài ngày gần đây thì chắc chắn là... keo vuốt tóc.

Không ít người hâm mộ hài hước cho rằng bao năm qua Đông Hùng đã "tự dìm" nhan sắc của mình bằng kiểu tóc quá chỉn chu.

Một bài đăng được chia sẻ rầm rộ viết: "Dear nóc nhà của chú Đông Hùng, người chị dâu mà chúng em chưa từng gặp. Chị đẹp yêu dấu, xin hãy cắt tiền mua gel vuốt tóc và áo sơ mi bó sát của chú. Vì hòa bình thế giới, mong chị cho con tướng tóc bồng bềnh gió bay, mặc hoodie online thường trực".

Một người khác dí dỏm: "Ai đó giấu hết tất cả các loại keo vuốt tóc khỏi Đông Hùng dùm, mình gửi 7 nghìn ăn vặt".

Hay: "Tự nhiên để tóc xuống nhìn trẻ hẳn luôn. Dễ thương quá trời. Xin hãy cất hết sáp vuốt tóc của anh".

Đọc những bình luận ấy, nhiều người cũng phải bật cười vì đúng là chỉ thay đổi một kiểu tóc, cảm giác về một con người lại khác đến vậy. Nếu hình ảnh quen thuộc của Đông Hùng mang đến cảm giác chững chạc, lịch thiệp thì phiên bản tóc tự nhiên lại giống một "nam thần thanh xuân" hiền lành, ấm áp và có phần... đáng yêu hơn rất nhiều.

Netizen "cầu xin" chị dâu cất keo vuốt tóc của Đông Hùng đi.

Có những người càng xem càng thích

Một điều khá giống giữa Thơm và Đông Hùng là cả hai đều không phải kiểu gây ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên. Họ là những người càng xem lâu càng thấy cuốn hút.

Đông Hùng không phải người hoạt ngôn nhất chương trình, cũng không cố tạo ra những khoảnh khắc gây chú ý. Thay vào đó, anh ghi điểm bằng sự điềm đạm, cách cư xử nhẹ nhàng với đồng đội và tinh thần luôn hết mình trên sân khấu.

Có lẽ chính vì vậy mà sau mỗi tập phát sóng, lượng người yêu mến nam ca sĩ lại tăng lên. Ban đầu là vì giọng hát, sau đó là vì câu chuyện vượt qua biến cố trong cuộc sống, rồi đến tính cách và cuối cùng là... mái tóc.

Không ít khán giả còn đùa rằng "Anh trai vượt ngàn chông gai" không chỉ là chương trình âm nhạc mà còn là nơi liên tục "khai quật" những hình tượng nam thần mới. Sau Thơm, Đông Hùng đang là cái tên tiếp theo khiến hội chị em tích cực "đẩy thuyền", để lại vô số bình luận chỉ với một mong muốn rất đơn giản: "Anh Hùng ơi, từ giờ đừng vuốt keo nữa được không?" Có vẻ như, đôi khi chỉ cần một thay đổi rất nhỏ cũng đủ để khán giả nhìn thấy một phiên bản cuốn hút hơn của một nghệ sĩ mà họ đã quen thuộc suốt nhiều năm.