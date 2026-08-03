1 năm 4 tháng "bầm dập" vì bê bối đã biến Kim Soo Hyun thành ra thế này!

Thời gian qua, Kim Soo Hyun là cái tên nhận được sự chú ý của công chúng sau thông báo tái xuất showbiz từ giữa tháng 7, cũng như cuộc chiến pháp lý của anh với Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron có những bước tiến dài có lợi cho nam diễn viên. Đến ngày 3/8, Kim Soo Hyun đã phá vỡ sự im lặng và lần đầu "danh chính ngôn thuận" xuất hiện trước công chúng thông qua video quảng cáo của thương hiệu thời trang BENCH đến từ Philippines. Cách đây 5 ngày, Kim Soo Hyun đã được minh oan cáo buộc nghiêm trọng nhất có mối quan hệ với trẻ vị thành niên.

Trong clip, tài tử Queen of Tears xuất hiện với thần sắc rạng rỡ, cúi đầu chào khán giả sau hơn 1 năm 4 tháng vắng bóng. Kim Soo Hyun xúc động cho biết: "Tôi thực sự nhớ mọi người. Tôi rất vui khi vẫn được mọi người chào đón sau một thời gian dài không hoạt động nghệ thuật". Trong hình ảnh mới nhất hậu bê bối, Kim Soo Hyun trông vẫn điển trai, nhưng gầy gò thấy rõ. Gương mặt của anh hốc hác, góc cạnh hơn trước rất nhiều.

Kim Soo Hyun gửi lời chào đến khán giả trong ngày tái xuất. Nguồn: X.

Nam diễn viên gầy gò, hốc hác hơn trước rất nhiều. Ảnh: X.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc từng cho biết kể từ sau khi vướng lùm xùm đời tư liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron, phải lui về ở ẩn, đối mặt với những vụ kiện từ các nhãn hàng, bị tịch thu nhà và có nguy cơ phá sản, Kim Soo Hyun rơi vào trạng thái suy sụp, mất ăn mất ngủ khiến cơ thể anh gầy sọp, gương mặt hốc hác, tiều tụy đến nhận không ra. Anh phải vào viện điều trị tâm thần do bị tổn thương nghiêm trọng bởi những tin đồn và sự công kích ác ý kéo dài. Trong năm 2025, Kim Soo Hyun cũng liên tục đi leo núi, thực hiện các cuộc trekking đường dài để giải tỏa stress, giúp tâm lý ổn định và giảm căng thẳng, nhưng tình trạng không khá hơn và buộc anh phải can thiệp y tế.

Kim Soo Hyun đã gặp bất ổn tâm lý, stress nặng sau drama với Kim Sae Ron. Ảnh: X.

Đến ngày 15/7, Kim Soo Hyun tái xuất, tham gia buổi chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn không dám lộ diện. Ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong (Hàn Quốc) đã ra quyết định không truy tố, không chuyển hồ sơ của Kim Soo Hyun trong vụ bị tố cáo vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em sang Viện kiểm sát. Trước đó, tài tử Queen of Tears vướng cáo buộc có mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô mới 14 tuổi.

Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra, họ tập trung là rõ 2 vấn đề là Kim Soo Hyun có hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không, và có tồn tại hành vi bóc lột hay xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như phía tố cáo đã nêu hay không. Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ cáo buộc cho rằng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên đều là thông tin sai sự thật, không có căn cứ. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Kết luận trên của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc Kim Soo Hyun vô tội, không có mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn với Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận không có căn cứ chứng minh Kim Soo Hyun từng hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, đồng thời các cáo buộc về hành vi xâm hại tình dục trẻ em là sai sự thật. Ảnh: X.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho tài tử họ Kim, trong đó đáng chú ý nhất là việc tòa án chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui vì đã phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Tới thời điểm hiện tại, Kim Se Ui đã bị truy tố với 5 tội danh nghiêm trọng gồm phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

"Kẻ thù số 1" của Kim Soo Hyun - Kim Se Ui - đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: X.

Nguồn: Naver, Nate