Dàn thí sinh Miss Charm 2026 trong buổi thiện nguyện tại cơ sở y tế ngày 27/11. Ảnh: BTC

Buổi thiện nguyện khiến nhiều người đẹp nhắc mãi

Trong loạt hoạt động bên lề Miss Charm 2026, chuyến thăm cơ sở y tế địa phương ngày 27/11 là trải nghiệm được nhiều thí sinh nhắc tới nhất khi chia sẻ về Việt Nam. Các người đẹp mang theo những phần quà thiết thực, trong đó có gạo, để động viên đội ngũ y bác sĩ và hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo ban tổ chức, những hạt gạo giản dị ấy có thể góp thêm vào bữa ăn của người bệnh, đồng thời là lời cảm ơn gửi tới những nhân viên y tế đang ngày ngày chăm sóc cộng đồng.

Các người đẹp lắng nghe chia sẻ từ đội ngũ y tế. Ảnh: BTC

Với Miss Charm Japan, đây là khoảnh khắc đọng lại sâu sắc nhất trong cả hành trình. Là chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép tại Nhật Bản, cô vốn quan tâm tới vai trò của sự chăm sóc hằng ngày với sức khỏe con người, nên những cuộc trò chuyện với đội ngũ y tế Việt Nam khiến cô nhận ra sự tận tụy của những người làm công việc thầm lặng này.

Người đẹp Nhật Bản còn kể về một chi tiết bất ngờ trong chuyến đi: cô bắt gặp chiếc ghế Yakult tưởng nhớ bác sĩ Minoru Shirota, nhà khoa học người Nhật đứng sau thương hiệu sữa chua uống quen thuộc này. "Tìm thấy một mảnh ghép nhỏ của Nhật Bản ở cách xa quê hương khiến tôi cảm thấy được chào đón hơn nữa", cô bày tỏ.

Thí sinh trao quà, động viên nhân viên y tế. Ảnh: BTC

Ngoài hoạt động thiện nguyện, Miss Charm Japan đặc biệt thích LOALOA Show tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), nơi văn hóa Việt được kể lại bằng âm nhạc và vũ điệu. Cô cũng dành nhiều thời gian ở Bảo tàng Gốm sứ Minh Long bởi bản thân có sở thích sưu tầm bộ đồ ăn Nhật Bản, nên được tìm hiểu lịch sử gốm sứ Việt và tận mắt xem quy trình sản xuất là trải nghiệm rất thú vị với cô. "Việt Nam đã mang đến cho tôi thật nhiều sự ấm áp, và tôi biết ơn từng khoảnh khắc của hành trình này", người đẹp nói.

Thí sinh Miss Charm 2026 giao lưu cùng nghệ sĩ LOALOA Show tại Dinh Độc Lập. Ảnh: BTC

Miss Charm Thailand 2026 cũng xúc động khi chứng kiến những nụ cười chân thành ở cơ sở y tế. Cô cho biết mình ấn tượng với cảnh quan và truyền thống Việt Nam, nhưng điều chạm tới trái tim nhiều nhất vẫn là sự tử tế của người dân. "Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở ngoại hình, mà ở cách chúng ta khiến người khác cảm thấy", người đẹp Thái Lan chia sẻ, rồi nói thêm: "Tôi đến Việt Nam với tư cách một thí sinh, nhưng tôi sẽ rời đi với một trái tim tràn đầy yêu thương, lòng biết ơn và những kỷ niệm đẹp".

Những phần quà, trong đó có gạo, được trao tận tay y bác sĩ. Ảnh: BTC

"Lãnh đạo thực sự không phải lúc nào cũng đứng giữa ánh đèn"

Miss Charm Colombia là người có góc nhìn khá "thép" về vai trò của một hoa hậu. Theo cô, phụng sự cộng đồng không nên chỉ là nghĩa vụ đi kèm danh hiệu, mà phải xuất phát từ tinh thần nhân văn. "Tôi tin rằng những nhà lãnh đạo giỏi nhất, trước hết và trên hết, là những người phục vụ tuyệt vời", cô nói.

Trong chuyến thăm cơ sở y tế, người đẹp Colombia cho biết cô thấy vinh dự khi được góp sức và ghi nhận công việc của các y bác sĩ, những người thường làm việc âm thầm, ít ai để ý nhưng lại giữ vai trò quan trọng với cộng đồng. "Lãnh đạo thực sự không phải lúc nào cũng là đứng giữa tâm điểm ánh đèn, mà là đảm bảo người khác cảm thấy được nhìn nhận và trân trọng", cô chia sẻ. Với cô, văn hóa là một trong những trụ cột của Miss Charm, và hiểu thêm một nền văn hóa khác cũng là cách để trân trọng giá trị sống của con người nơi đó.

Balroop Aujla, Miss Charm Malaysia, cũng nhắc tới buổi thiện nguyện tại phòng khám đa khoa như một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất. Cô cảm ơn ban tổ chức, các thí sinh và nhà tài trợ đã cùng tạo nên chuyến đi mà cô "sẽ không thể quên". Theo Balroop, Việt Nam và Malaysia có nhiều điểm tương đồng, từ tình yêu gia đình, niềm tự hào về di sản cho tới sự hiếu khách. "Sự ấm áp của người dân và cách truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày khiến tôi rất xúc động", cô nói.

Cùng chung cảm xúc, Karina Ytzell Ramirez, Miss Charm Guatemala, chọn buổi thiện nguyện và buổi giao lưu với sinh viên là hai hoạt động đáng nhớ nhất. Dù hai đất nước cách nhau nửa vòng trái đất, cô nhận ra người Guatemala và người Việt giống nhau ở tình cảm gia đình và niềm tự hào về truyền thống. "Những khác biệt văn hóa không nên chia rẽ chúng ta, mà cần trở thành cơ hội để học hỏi lẫn nhau", người đẹp Guatemala chia sẻ.

Một thí sinh chia sẻ cảm xúc trong buổi thiện nguyện. Ảnh: BTC

Mang theo "một chút Việt Nam" trở về

Với Miss Charm Costa Rica, chuyến đi Đà Lạt là kỷ niệm khó quên, khi cô được tìm hiểu truyền thống địa phương và cảm nhận niềm tự hào của người dân trong việc gìn giữ bản sắc. Lớn lên trong một gia đình đa văn hóa, cô coi sự khác biệt là cơ hội để con người hiểu nhau hơn, và tin rằng sức ảnh hưởng của một hoa hậu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dùng để giúp đỡ người khác. "Tôi sẽ trở về Costa Rica với một trái tim tràn đầy lòng biết ơn, những tình bạn đẹp và một chút Việt Nam sẽ ở lại trong tôi mãi mãi", cô nói.

Dàn người đẹp chụp ảnh cùng các nghệ sĩ LOALOA Show. Ảnh: BTC

Còn với Gisela Thesalonica Silalahi, Miss Charm Indonesia, khoảnh khắc đặc biệt nhất lại nằm ở buổi giao lưu tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Người đẹp hiện là nhà sáng lập một trường phát triển bản thân tại Indonesia nên dành nhiều tình cảm cho hoạt động gặp gỡ sinh viên. "Việc có thể kết nối với sinh viên, trao đổi góc nhìn và chứng kiến giáo dục tiếp tục trao quyền cho người trẻ vượt qua mọi biên giới thực sự rất ý nghĩa đối với tôi", Gisela chia sẻ.

Thí sinh Miss Charm 2026 trên sân khấu LOALOA Show. Ảnh: BTC

Từ nhịp trống đồng đến nét vẽ trên gốm

Bên cạnh các buổi tập luyện và trình diễn, thí sinh Miss Charm 2026 được đưa tới nhiều không gian văn hóa để tìm hiểu bản sắc Việt. Một trong những hoạt động gây hào hứng là đánh trống đồng, biểu tượng gắn với lịch sử và di sản của người Việt. Dù khác biệt ngôn ngữ và xuất thân, các người đẹp cùng hòa vào một nhịp chung, tiếp cận di sản bằng âm thanh và chuyển động thay vì chỉ nghe kể lại.

LOALOA Show kể câu chuyện văn hóa Việt bằng âm nhạc và vũ điệu. Ảnh: BTC

Tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long, dàn thí sinh tìm hiểu lịch sử gốm sứ Việt Nam, quan sát quy trình làm ra sản phẩm thủ công và tự tay vẽ họa tiết lên gốm.

Dàn thí sinh tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long. Ảnh: BTC

Các người đẹp tự tay vẽ họa tiết lên gốm. Ảnh: BTC

Không khí hào hứng trong buổi vẽ gốm. Ảnh: BTC

Một số người đẹp còn thử tạo hình gốm, trong đó Miss Charm Cameroon 2026 là một trong những thí sinh hào hứng nhất với từng thao tác nặn đất. Với các cô gái, mỗi món gốm không còn đơn thuần là đồ trang trí mà chứa đựng câu chuyện về tay nghề và sự kiên nhẫn của người nghệ nhân.

Thí sinh thử sức tạo hình gốm trên bàn xoay. Ảnh: BTC

Mỗi thao tác nặn đất đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Ảnh: BTC

Các người đẹp hoàn thiện sản phẩm gốm của riêng mình. Ảnh: BTC

Đêm chung kết Miss Charm 2026 sẽ diễn ra ngày 5/12. Trước khi hành trình khép lại, những trải nghiệm văn hóa, tình bạn và ký ức ở Việt Nam có lẽ đã trở thành một phần câu chuyện riêng mà mỗi người đẹp mang theo về quê nhà.