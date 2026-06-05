Không chỉ hỏi "Học gì", Genesis bắt đầu từ câu hỏi: "Ba năm nữa con sẽ trở thành ai?"

Từ câu hỏi: "Sau ba năm THPT, học sinh sẽ trở thành ai?"

Thay vì bắt đầu từ chương trình học hay số tiết học, Genesis lựa chọn một cách tiếp cận khác: thiết kế chương trình từ chân dung học sinh tốt nghiệp mà nhà trường mong muốn kiến tạo.

Theo đó, toàn bộ chương trình THPT được xây dựng xoay quanh câu hỏi cốt lõi: "Sau ba năm học tập và trưởng thành tại Genesis, học sinh sẽ trở thành ai?" Từ câu hỏi này, nhà trường phát triển lộ trình học tập giúp học sinh không chỉ tích lũy kiến thức mà còn hình thành năng lực tự học, khả năng thích ứng, bản lĩnh cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Đây cũng là nền tảng để học sinh tự tin bước vào các trường đại học trong nước và quốc tế, đồng thời sẵn sàng trước những ngành nghề mới của tương lai.

Genesis triển khai chương trình giáo dục kết hợp giữa chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam với chương trình quốc tế Cambridge

Bốn nhóm đầu ra của học sinh THPT Genesis

Tại Genesis, thành công của học sinh không được đo bằng điểm số đơn thuần mà được nhìn nhận thông qua sự phát triển toàn diện trên bốn nhóm năng lực cốt lõi.

Thứ nhất, Học thuật và Song ngữ. Học sinh được trang bị nền tảng học thuật vững chắc, năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật và khả năng tiếp cận môi trường học tập quốc tế.

Thứ hai, Tư duy, Kỹ năng và Năng lực tự học. Nhà trường chú trọng phát triển tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, nghiên cứu, hợp tác và khả năng học tập suốt đời – những năng lực ngày càng trở nên quan trọng trong thế kỷ XXI.

Thứ ba, Phẩm chất, Wellbeing và Công dân xanh. Học sinh được nuôi dưỡng các giá trị sống tích cực, sự cân bằng về thể chất và cảm xúc, đồng thời hình thành ý thức trách nhiệm với cộng đồng và môi trường thông qua các hoạt động giáo dục xanh và phát triển bền vững.

Thứ tư, Bản sắc cá nhân và Định hướng tương lai. Mỗi học sinh được khuyến khích khám phá thế mạnh riêng, xây dựng mục tiêu cá nhân và từng bước xác định con đường nghề nghiệp phù hợp với năng lực và đam mê của mình.

Học sinh Genesis được chuẩn bị hồ sơ đại học từ sớm

Hai lộ trình học tập đáp ứng định hướng trong nước và quốc tế

Bắt đầu từ năm học 2026–2027, Genesis triển khai hai lộ trình học tập ở bậc THPT.

Hệ Song ngữ Hội nhập dành cho học sinh theo đuổi chương trình giáo dục Việt Nam kết hợp tăng cường tiếng Anh (bao gồm IELTS, SAT), hướng tới mục tiêu học tập tại các trường đại học trong nước và quốc tế.

Hệ Song ngữ Quốc tế Cambridge được thiết kế theo lộ trình IGCSE và A Level, giúp học sinh xây dựng nền tảng học thuật theo chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội tiếp cận các trường đại học trên thế giới.

Dù lựa chọn lộ trình nào, học sinh đều được tiếp cận một hệ thống hỗ trợ học tập và phát triển cá nhân thống nhất, với trọng tâm là năng lực, sự tiến bộ và mục tiêu dài hạn của mỗi em. Ngoài các chứng chỉ như IELTS, SAT hay kết quả các môn Cambridge, Genesis chú trọng bồi dưỡng kỹ năng mềm để học sinh ra trường không chỉ với một bảng điểm thuần túy, mà sở hữu hồ sơ năng lực cạnh tranh, tự tin chinh phục bậc đại học toàn cầu.

Hành trình đại học, hướng nghiệp bắt đầu từ lớp 10

Genesis xem THPT là thời điểm quan trọng để học sinh xây dựng hồ sơ năng lực cho tương lai. Ngay từ những năm đầu cấp, học sinh được đồng hành bởi đội ngũ giáo viên và cố vấn để xác định thế mạnh, định hướng ngành nghề, xây dựng kế hoạch học tập và phát triển hồ sơ cá nhân.

Bên cạnh kết quả học tập, học sinh được khuyến khích tham gia nghiên cứu, hoạt động cộng đồng, dự án liên môn, trải nghiệm thực tiễn và các hoạt động phát triển năng lực lãnh đạo.

Genesis lựa chọn thiết kế chương trình từ chân dung học sinh tốt nghiệp mà nhà trường mong muốn kiến tạo

Giáo dục Xanh và Wellbeing - Dấu ấn riêng của Genesis

Là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi giáo dục xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam, Genesis tiếp tục đưa triết lý này trở thành một phần trong trải nghiệm THPT.

Các dự án xanh, hoạt động ngoài trời, chương trình phục vụ cộng đồng và hoạt động phát triển năng lực công dân toàn cầu được tích hợp trong hành trình học tập của học sinh.

Song song với đó, Wellbeing được xem là một trong những ưu tiên quan trọng. Nhà trường hướng tới việc giúp học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho hạnh phúc và thành công lâu dài.

Giáo dục xanh và Wellbeing được tích hợp trong hành trình học tập, giúp học sinh Genesis phát triển hài hòa về tri thức, thể chất, cảm xúc và trách nhiệm với cộng đồng

Đánh giá bằng cả hành trình phát triển

Ngoài kết quả học tập, Genesis theo dõi sự tiến bộ của học sinh thông qua năng lực tự học, mức độ tham gia, khả năng phản tư, tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành trong từng giai đoạn.

Thông qua đó, học sinh hiểu rõ hơn về hành trình phát triển của bản thân, phụ huynh có thêm cơ sở để đồng hành cùng con, còn nhà trường có thể đưa ra những hỗ trợ phù hợp với từng cá nhân.

Genesis cá nhân hóa lộ trình học tập với sự theo dõi tiến độ rõ ràng

Genesis Pioneer Scholarship dành cho những học sinh tiên phong

Nhân dịp thành lập Trường THCS & THPT Genesis Hà Nội và chào đón khóa học sinh THPT đầu tiên, Genesis triển khai chương trình học bổng Genesis Pioneer Scholarship dành cho học sinh nhập học lớp 9 Hệ Song ngữ Quốc tế (Cambridge) và lớp 10 Hệ Song ngữ Hội nhập năm học 2026-2027.

Chương trình mang đến cơ hội nhận mức ưu đãi từ 30% đến 100% học phí, hoặc miễn phí toàn phần cho cả cấp học. Qua đó, Genesis khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và sẵn sàng sát cánh cùng những thế hệ học sinh tiên phong mở lối tương lai.