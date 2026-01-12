Không chỉ có mì sợi, đây là những thực phẩm có nguy cơ tẩm hàn the chuyên gia muốn cảnh báo người dân

Mới đây, một vụ việc xảy ra khiến người tiêu dùng "sốc toàn tập": Cơ sở sản xuất mì sợi tại TP.HCM đã bị công an triệt phá vì dùng hóa chất độc hại, trong đó có hàn the (borax), soda và silicate để trộn vào mì suốt 10 năm trời, hơn 800 tấn "hàng độc" tuồn ra thị trường. Những sợi mì này ngoài mềm, dai bất thường còn vượt xa cả tiêu chuẩn vệ sinh an to àn thực phẩm, một hình ảnh minh họa rõ nét về sự tẩm ướp hóa chất vì lợi nhuận.

Điều đáng nói, hàn the trong thực phẩm không có giá trị dinh dưỡng và hoàn toàn bị cấm tuyệt đối trong sản xuất, chế biến thực phẩm ở Việt Nam nhưng gian thương vẫn bị lợi dụng vì giúp món ăn dai, lâu hỏng.

Ngoài mì sợi, đây là những thực phẩm quen thuộc dễ tẩm hàn the người Việt cần cẩn trọng

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Côn nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), có nhiều món ăn thường ngày có thể bị trộn hàn the để giữ độ dai, bền lâu hơn:

1. Giò chả

Đây là món dễ bị tẩm hàn the nhất vì chất này giữ độ dẻo dai, cứng, bóng cho giò chả khiến người ăn cảm nhận ngon hơn nhưng lại tiềm ẩn độc tố nguy hiểm.

Nhận biết: Giò khô, quá dai, không có độ mềm ngọt tự nhiên, đây có thể là dấu hiệu hàn the. Cách nhận biết dễ nhất là dùng giấy nghệ nhúng ẩm rồi ép vào giò. Nếu chuyển màu cam đỏ thì có chất hàn the.

2. Bún sợi

Nhiều cơ sở thêm hàn the vào sợi bún để làm dai, không bị nát khi nấu, trông đẹp mắt và bền lâu hơn.

Nhận biết: Bún có sợi quá trắng sáng, dai và bóng, để vài ngày vẫn không hỏng; thử giấy nghệ thấy chuyển màu xám cũng là cảnh báo.

3. Chả cá và các loại thịt chế biến sẵn

Tại nhiều chợ truyền thống, sản phẩm thịt chế biến như chả cá… đã phát hiện tỉ lệ chứa hàn the cao khi kiểm nghiệm chuyên sâu.

Ngoài ra, một số tin tức tiêu dùng và mẹ nội trợ cũng cảnh báo hàn the đôi khi bị trộn ở các món như bánh cuốn, bánh đúc hoặc món luộc để tăng độ dai, dù tuyên bố của các cơ quan chức năng luôn không cho phép sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào.

Hàn the là gì và tại sao nó độc hại?

Hàn the (borax/borate) là một chất hoá học thường không dành cho thực phẩm, được dùng trong tẩy rửa, công nghiệp và bảo quản ngoài thực phẩm, hoàn toàn không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng theo quy định an toàn thực phẩm.

Dù vậy, vì rẻ, dễ mua và làm tăng độ bền, độ dai món ăn, một số cơ sở sản xuất vẫn lén lút sử dụng chúng, bất chấp nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Tác hại của hàn the khi xâm nhập cơ thể

Hàn the không giống các phụ gia thực phẩm an toàn. Nó có thể gây ra các tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe, ngay cả khi dùng với hàm lượng nhỏ kéo dài:

1. Ngộ độc cấp và mạn tính

Sau khi ăn thực phẩm chứa hàn the, ngộ độc cấp có thể xảy ra trong 6-8 giờ, với triệu chứng như:

Buồn nôn, nôn, tiêu chảy

Đau đầu, co giật

Tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim và sốc, trong trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong.

Dùng kéo dài với liều thấp gây ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng và tàn phá nhiều cơ quan nội tạng.

2. Hại cho gan, thận và hệ thần kinh

Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc thường xuyên với hàn the gây tổn thương gan và thận, hai cơ quan chính trong đào thải độc tố.

Hàn the cũng có thể ảnh hưởng đến não bộ, hệ thần kinh, gây rối loạn hành vi, giảm trí nhớ nếu tiếp xúc kéo dài.

3. Đối tượng nhạy cảm

Trẻ em và phụ nữ mang thai là 2 nhóm dễ bị tổn thương nhất bởi các tác động độc hại của hàn thu nạp theo thực phẩm.

Người tiêu dùng cần làm gì?

Để bảo vệ chính bạn và gia đình:

Chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín.

Tránh mua hàng quá dai, trắng sáng hoặc để lâu không hỏng, đây là dấu hiệu khả nghi.

Dùng que thử hoặc giấy nghệ để kiểm tra giò, bún nghi ngờ chứa hàn the, nếu đổi màu bất thường, hãy loại bỏ.

Báo ngay cơ quan chức năng nếu phát hiện cơ sở sử dụng chất cấm.