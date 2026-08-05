Không chỉ căn hộ 120 tỷ: Mai Phương Thúy đã chiều em gái đến mức nào suốt nhiều năm qua?

Nếu hỏi đâu là cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày gần đây, Mai Phương Thúy chắc chắn là một trong số đó. Bên cạnh những câu chuyện đang được bàn luận, không ít người cũng nhớ đến một "thương hiệu" khác của Hoa hậu Việt Nam 2006: Độ chịu chi với em gái. Từ chiếc xe sang, những khoản hỗ trợ tài chính cho đến căn sky villa trị giá khoảng 120 tỷ đồng, Mai Phương Thúy nhiều lần khiến công chúng bất ngờ vì cách cô chăm lo cho gia đình.

Nhìn lại những năm qua mới thấy, mỗi lần Mai Phương Thúy tặng quà cho em đều là những món quà có giá trị không nhỏ, nhưng điều khiến nhiều người ấn tượng hơn cả lại là lý do phía sau những quyết định ấy.

Căn sky villa khoảng 120 tỷ đồng từng khiến nhiều người choáng ngợp

Một trong những món quà được nhắc đến nhiều nhất của Mai Phương Thúy là căn sky villa trị giá khoảng 120 tỷ đồng mà cô mua cho em gái cùng gia đình.

Theo chia sẻ của nàng hậu, căn hộ có diện tích khoảng 400 m2 được thiết kế thông hai tầng với thang máy và sảnh riêng. Điều khiến cô quyết định xuống tiền không phải vì muốn sở hữu thêm một bất động sản đắt đỏ, mà bởi em gái đã có hai con nhỏ và cần một không gian sống rộng rãi hơn.

Mai Phương Thúy từng cho biết cháu lớn chuẩn bị vào lớp 1, hai cháu đều đang ở độ tuổi hiếu động nên cô muốn các cháu có đủ không gian vui chơi, sinh hoạt. Hai chị em đều rất thích căn hộ này nên cô chấp nhận mức giá cao hơn dự tính ban đầu để mua được đúng nơi mình mong muốn.

Thông tin về căn sky villa khi được chia sẻ từng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, qua những gì Mai Phương Thúy chia sẻ, công chúng cũng thấy rõ điều cô nhắc nhiều nhất không phải giá tiền mà là mong muốn em gái và các cháu có cuộc sống thoải mái hơn.

Từng chuyển hẳn 8 tỷ đồng để em gái tự chọn chiếc Mercedes mình thích

Nếu căn hộ 120 tỷ đồng là món quà khiến nhiều người "choáng", thì trước đó Mai Phương Thúy cũng từng gây chú ý khi tiết lộ đã chuyển 8 tỷ đồng cho em gái mua xe.

Nhân dịp 20/10, Hoa hậu Việt Nam 2006 quyết định để em gái toàn quyền lựa chọn chiếc Mercedes yêu thích. Cô không cùng đi xem xe, cũng không giới hạn mẫu mã hay màu sắc, chỉ chuyển tiền rồi để em tự quyết định. Cuối cùng, Mai Ngọc Phượng lựa chọn mẫu xe có giá thấp hơn số tiền chị gái gửi, phần còn lại không sử dụng hết.

Chia sẻ về món quà này, Mai Phương Thúy còn hài hước nói rằng sau chuyến du lịch châu Âu và khoản tiền tặng em gái mua xe, cô gần như "hết tiền tiêu vặt". Dù chỉ là câu nói vui, câu chuyện vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi độ chịu chi của nàng hậu.

Đằng sau những món quà tiền tỷ là sự biết ơn dành cho em gái

Theo Mai Phương Thúy, em gái là người ở Hà Nội, thường xuyên ở bên chăm sóc mẹ và quán xuyến nhiều việc trong gia đình, trong khi cô chủ yếu làm việc và sinh sống tại TP.HCM.

Chính vì vậy, mỗi khi có điều kiện, nàng hậu luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em. Chiếc xe mới giúp việc đi lại thuận tiện hơn, còn căn nhà rộng rãi cũng là món quà cô mong sẽ mang đến môi trường sống tốt hơn cho hai cháu.

Điều này cũng lý giải vì sao trong những lần chia sẻ về các món quà dành cho em gái, Mai Phương Thúy rất hiếm khi nói về giá trị tài sản. Thay vào đó, cô thường nhắc đến gia đình, mẹ và các cháu nhiều hơn.

Không chỉ thể hiện qua những món quà vật chất, Mai Phương Thúy và Mai Ngọc Phượng còn được nhiều người biết đến là cặp chị em rất thân thiết.

Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên tương tác với nhau bằng những lời nhắn hài hước và tình cảm. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật hay ngày lễ, Mai Phương Thúy nhiều lần gọi em là "cô em gái tuyệt vời nhất", còn Mai Ngọc Phượng cũng không ngần ngại bày tỏ sự yêu quý dành cho chị.

Hai chị em cũng thường cùng nhau đi du lịch, ăn uống hoặc xuất hiện trong những buổi gặp mặt gia đình. Dù không hoạt động nghệ thuật, Mai Ngọc Phượng vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện cùng chị gái nhờ ngoại hình nổi bật và chiều cao gần tương đương Hoa hậu Việt Nam 2006.

Người nổi tiếng không thích cho vay tiền nhưng luôn rộng rãi với người thân

Điều thú vị là Mai Phương Thúy từng nhiều lần chia sẻ cô có nguyên tắc rất rõ ràng trong chuyện tiền bạc. Nàng hậu cho biết bản thân gần như không cho bạn bè vay tiền vì cho rằng tiền bạc rất dễ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nếu có thể giúp ai đó, cô sẽ chọn một cách khác thay vì cho vay.

Thế nhưng với gia đình, đặc biệt là em gái, Mai Phương Thúy lại hoàn toàn khác. Cô không ngần ngại hỗ trợ những khoản tiền lớn khi thấy cần thiết, từ chiếc xe tiền tỷ đến căn hộ trị giá hàng trăm tỷ đồng. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người cho rằng nàng hậu luôn có ranh giới rất rõ giữa các mối quan hệ xã hội và tình thân.

Có người nhìn vào những món quà Mai Phương Thúy dành cho em gái sẽ chỉ thấy những con số lên tới hàng chục hay hàng trăm tỷ đồng. Nhưng theo dõi cô nhiều năm mới thấy, điều được nhắc đến nhiều hơn cả không phải sự giàu có mà là cách cô sử dụng thành quả của mình để chăm lo cho gia đình. Có lẽ vì thế, mỗi lần câu chuyện về Mai Phương Thúy được nhắc lại, điều khiến công chúng ấn tượng không chỉ là những món quà giá trị, mà còn là tình cảm chị em bền chặt mà cô luôn âm thầm gìn giữ suốt nhiều năm.