Những lợi ích khi ăn trái cây mỗi ngày

Ăn trái cây thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp duy trì vóc dáng và làn da.

1. Hỗ trợ giảm cân

Trái cây ít calo, giàu chất xơ và nước giúp no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả.

2. Làm chậm lão hóa

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, giảm tổn thương và làm chậm quá trình già đi.

3. Tăng sức đề kháng

Vitamin và khoáng chất trong trái cây giúp cơ thể khỏe hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh và hỗ trợ tiêu hóa.

4. Làm đẹp da

Giúp da sáng mịn, giảm nếp nhăn nhờ khả năng chống lại gốc tự do và bảo vệ collagen.

5. Bổ sung nước cho cơ thể

Nhiều loại trái cây giàu nước, giúp duy trì độ ẩm, hỗ trợ tuần hoàn và hoạt động của cơ thể.

Lưu ý: Người mắc bệnh nền hoặc cần kiểm soát đường nên chọn loại trái cây phù hợp và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Điểm danh những loại trái cây nhiều sắt chẳng kém thịt bò

Khi nhắc đến thực phẩm giàu sắt, đa số mọi người thường nghĩ ngay đến thịt đỏ, đặc biệt là thịt bò. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng ngay trong gian bếp hằng ngày lại có không ít loại trái cây quen thuộc chứa lượng sắt đáng kể, thậm chí không hề thua kém.

Sắt là khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo máu, vận chuyển oxy và duy trì năng lượng cho cơ thể. Khi thiếu sắt, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, da xanh xao, giảm tập trung và suy giảm sức đề kháng.

Đáng nói, nhiều người đặc biệt là người ăn chay hoặc không thích thịt đỏ lại vô tình bỏ qua nguồn bổ sung sắt tự nhiên từ hoa. Trong khi đó, nếu biết tận dụng đúng cách, đây có thể trở thành giải pháp vừa lành mạnh vừa hiệu quả.

Ăn trái cây thường xuyên giúp giữ dáng, làm chậm quá trình lão hóa, tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Ảnh minh họa.

Sung khô chứa lượng sắt tăng đáng kể sau khi sấy

So với sung tươi, sung khô có hàm lượng sắt cao hơn rõ rệt. Vì vậy, đây là thực phẩm thường được khuyên dùng cho người có nguy cơ thiếu máu hoặc cần tăng cường sắt.

Mơ khô "nhỏ mà có võ", bổ sung sắt hiệu quả

Không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn, mơ khô còn chứa lượng sắt đáng kể giúp hỗ trợ tạo máu và tăng năng lượng. Ngoài ra, loại quả này còn giàu chất xơ và vitamin A, tốt cho tiêu hóa và thị lực.

Dâu tằm vừa giàu sắt vừa giúp hấp thụ tốt hơn

Dâu tằm, đặc biệt là dâu tằm đen, không chỉ bắt mắt mà còn cung cấp lượng sắt dồi dào. Điểm cộng lớn là loại quả này chứa nhiều vitamin C, giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn, đồng thời bổ sung chất chống oxy hóa.

Chà là nguồn năng lượng ngọt tự nhiên giàu sắt

Chà là là loại quả giàu năng lượng và chứa hàm lượng sắt đáng chú ý. Bên cạnh đó, lượng chất xơ cao trong chà là còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Bạn có thể ăn tươi, ăn khô hoặc dùng trong các món tráng miệng.

Ăn nho khô bổ sung sắt dễ dàng

Nho khô không chỉ tiện lợi mà còn giúp bổ sung sắt và các khoáng chất như kali. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những người cần bổ sung năng lượng nhanh.

Ăn lựu giúp hấp thu sắt

Lựu nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đồng thời cũng cung cấp một lượng sắt nhất định. Đặc biệt, nhờ giàu vitamin C, lựu giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực vật hiệu quả hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp những loại trái cây này với thực phẩm giàu vitamin C như cam, ổi, kiwi hay dâu tây. Vitamin C giúp chuyển hóa sắt thực vật thành dạng dễ hấp thụ, từ đó tăng hiệu quả bổ sung cho cơ thể.