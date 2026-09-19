Không chấp nhận nổi Ji Chang Wook

The Scandal vừa chính thức lên sóng Netflix và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán vì mức độ táo bạo đúng chất 19+. Series cổ trang với sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và NANA vốn gây chú ý ngay từ trước khi phát hành bởi câu chuyện xoay quanh dục vọng, những trò chơi tình ái và các mối quan hệ đầy toan tính. Nhưng đến khi xem trọn bộ 8 tập, nhiều khán giả mới thực sự hiểu vì sao tác phẩm này được xếp hạng "người lớn".

Trong số những cái tên gây bất ngờ của phim, Ji Chang Wook gần như chiếm trọn spotlight. Nam diễn viên xuất hiện với hình ảnh một tay chơi giàu có, phong lưu, liên tục vướng vào những cuộc tình chóng vánh và có không ít cảnh thân mật táo bạo. Đây là một phiên bản Ji Chang Wook khá khác so với hình ảnh mà khán giả thường quen thuộc trên màn ảnh: lịch lãm, điềm đạm và thường xuyên vào vai nghèo khổ.

Việc đóng những phân cảnh quá táo bạo đi kèm tính cách nhân vật phức tạp, đúng chuẩn tay chơi đã khiến Ji Chang Wook liên tục trở thành đề tài khiến khán giả... trêu chọc. Cư dân mạng cho rằng nam diễn viên đóng vai nghèo thì không sao nhưng hễ cứ vào vai giàu có, có địa vị một chút là y như rằng bắt đầu... đổ đốn. Nhiều người thậm chí còn không chấp nhận được sự "đổ đốn" này dù đây không phải lần đầu tiên Ji Chang Wook thay đổi hình tượng.

Trong The Scandal, Ji Chang Wook vào vai Cho Won - một công tử nổi tiếng phong lưu, được xem là tay chơi hàng đầu Joseon. Có tiền, có ngoại hình, có địa vị, lại chẳng bị chuyện tình ái ràng buộc, Cho Won coi việc chinh phục phụ nữ như một trò tiêu khiển. Anh bước vào những cuộc vui thể xác khá dễ dàng, cho tới khi bản thân bị cuốn vào một mối quan hệ mà ngay từ đầu đã không nằm trong tính toán. Đáng nói hơn cả là đằng sau vẻ ngoài phóng túng ấy là tình cảm của anh dành tình cảm cho phu nhân Cho (Son Ye Jin), người anh yêu từ nhỏ và cũng là người khiến anh không thể thực sự thoát khỏi những rung động trong quá khứ. Những cuộc vui bên ngoài vì thế phần nào trở thành cách Cho Won khỏa lấp khoảng trống mà mối duyên ấy để lại.

Câu chuyện bắt đầu khi phu nhân Cho đưa ra một trò chơi nguy hiểm. Cô thách thức Cho Won quyến rũ Hui Yeon (NANA), một góa phụ trẻ quyết giữ tiết suốt 20 năm sau cái chết của chồng. Với một tay chơi vốn tự tin vào khả năng chinh phục phụ nữ, đây chẳng khác nào một lời thách thức không thể từ chối. Nhưng càng tiếp cận Hui Yeon, Cho Won càng nhận ra mọi thứ không đơn giản như một cuộc cá cược. Ranh giới giữa quyến rũ và rung động, giữa trò chơi và tình cảm thật sự dần biến mất, kéo cả ba nhân vật vào một vòng xoáy của dục vọng, tình yêu, lòng kiêu hãnh và những bí mật khó nói.

Đây cũng là điểm khiến The Scandal trở thành một màn lột xác đáng chú ý của Ji Chang Wook. Cho Won chủ động, phóng túng, có phần ngông nghênh và đặc biệt thoải mái với chuyện tình ái. Ji Chang Wook cũng phải thể hiện nhiều cảnh thân mật hơn hẳn những vai diễn quen thuộc trước đây.

Ji Chang Wook thực hiện cảnh nóng với nhiều diễn viên nữ trong phim

Thực tế trước The Scandal, nam diễn viên từng có những phân cảnh táo bạo trong Queen Woo. Khi ấy, khán giả cũng từng bất ngờ trước một Ji Chang Wook rất khác trên màn ảnh. Chỉ có điều, đến The Scandal, mức độ của những cảnh nóng được đẩy lên rõ rệt hơn, lại cộng thêm một nhân vật đúng kiểu công tử nhà giàu ăn chơi khiến sự tương phản càng trở nên rõ ràng. Dĩ nhiên, khán giả càng ngỡ ngàng thì chứng tỏ Ji Chang Wook càng thành công trong màn tái xuất lần này. Chưa biết The Scandal sẽ thành công tới đâu nhưng chắc chắn nó sẽ là một bước ngoặt để đời trong sự nghiệp diễn xuất của mỹ nam họ Ji.

The Scandal hiện đã phát hành trọn bộ 8 tập trên Netflix.