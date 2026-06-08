Không cần logo hàng hiệu, phụ nữ mặc kiểu này vẫn toát lên khí chất sang trọng

Không cần diện đầy logo hàng hiệu, tổng thể vẫn toát lên khí chất "giàu ngầm", và điều hay nhất là người bình thường cũng hoàn toàn có thể áp dụng công thức này để mặc đẹp hơn hẳn.

Bí quyết giúp phong cách old money phủ sóng khắp mạng xã hội thực ra nằm ở công thức vàng: "bảng màu trung tính ít bão hòa + phom dáng tối giản + phụ kiện tạo điểm nhấn".

Thay vì phối màu nổi bật quá mức, hãy ưu tiên những gam như trắng kem, màu yến mạch, xanh navy, nâu cà phê… Đây đều là các tông màu dễ phối, tạo cảm giác tinh tế và đắt tiền. Đặc biệt, cách mặc ton-sur-ton cùng hệ màu còn giúp tổng thể trông hài hòa hơn, đồng thời kéo dài vóc dáng, tạo hiệu ứng cao ráo và thanh thoát hơn rõ rệt.

Dưới đây là một vài công thức phối đồ cực dễ áp dụng, kể cả người không giỏi mix đồ cũng có thể mặc đẹp ngay:

✅ Áo basic + blazer dáng rộng + quần/váy cạp cao Dù phối cùng quần short hay quần ống rộng, chỉ cần nhấn rõ vòng eo là tỷ lệ cơ thể sẽ đẹp hơn hẳn. Công thức "3 phần thân trên – 7 phần chân" giúp đôi chân trông dài hơn, đặc biệt hợp với những cô gái nhỏ nhắn.

✅ Sơ mi oversized + áo hai dây bên trong + quần cạp cao Chỉ cần mở nhẹ 1–2 cúc áo và sơ vin nửa vạt là tổng thể đã có ngay cảm giác lười biếng rất sang. Outfit này vừa thoải mái, vừa lên ảnh cực đẹp, hợp cả đi dạo phố lẫn ngồi cà phê cuối tuần.

✅ Cardigan len + đồ trơn màu + quần suông rủ Một set đồ nhẹ nhàng nhưng vẫn có khí chất. Diện đi làm hay đi hẹn hò đều hợp, tạo cảm giác thanh lịch kiểu "không cố mà vẫn sang".

Linh hồn của phong cách old money thật ra nằm ở chi tiết. Những món phụ kiện nhỏ như dây chuyền mảnh, khuyên tai kim loại, thắt lưng da hay kính râm mới là thứ nâng tầm outfit rõ nhất. Không cần đeo quá nhiều, chỉ 1–2 món là đủ khiến tổng thể tinh tế hơn hẳn, chụp ảnh lên cũng có cảm giác như fashion blogger Instagram.

Thay vì mua quá nhiều món đồ theo trend, hãy nhớ những công thức phối đồ này. Chỉ cần mặc đúng phom, đúng màu và tiết chế hợp lý, ai cũng có thể tạo nên vẻ sang trọng tự nhiên trong mùa xuân hè này.