Top 5 chòm sao được Thần Tài chỉ lối, quý nhân đưa đường trong tháng 8, công việc lẫn tài lộc đều lên hương

Từ ngày 30/6, sao Mộc, hành tinh được xem là biểu tượng của may mắn, mở rộng và quý nhân trong chiêm tinh học phương Tây, chính thức chuyển vào cung Sư Tử và sẽ lưu lại đây trong nhiều tháng, bao trùm trọn tháng 8 này. Nói theo cách dân gian hay dùng, đây là giai đoạn sao Mộc đóng vai trò như một vị Thần Tài di chuyển trên bầu trời, đi đến đâu thì mang theo cơ hội và sự hanh thông đến đó.

Cung được sao Mộc trú ngụ trực tiếp là Sư Tử, nhưng năng lượng này không dừng lại ở một cung duy nhất. Trong vòng tròn hoàng đạo, các cung cách nhau một góc 120 độ được xem là tam hợp, tức nằm ở thế cộng hưởng mạnh nhất, và với Sư Tử, hai người bạn tam hợp cùng thuộc nhóm nguyên tố Lửa là Bạch Dương và Nhân Mã cũng nhận trọn phần năng lượng lan toả.

Bên cạnh đó, các cung cách nhau một góc 60 độ được gọi là thế lục hợp, vẫn thuận lợi nhưng nhẹ nhàng hơn, và hai cung thuộc nhóm Khí nằm ở vị trí này với Sư Tử là Song Tử và Thiên Bình cũng được thơm lây. Năm chòm sao Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử và Thiên Bình vì vậy trở thành nhóm được ưu ái nhất trong tháng 8, mỗi cung theo một cách khác nhau.

Sư Tử

Là cung đang trực tiếp đón sao Mộc trú ngụ, Sư Tử nhận được phần quà đậm đặc nhất trong tháng 8. Đây là kiểu may mắn mang tính bước ngoặt hơn là những khoản nhỏ lẻ, có thể là một lời đề nghị thăng chức, một dự án lớn được giao phó, hoặc một cơ hội mở rộng công việc theo hướng chưa từng nghĩ tới. Lời khuyên dành cho Sư Tử là: Khi cơ hội lớn xuất hiện, đừng ngần ngại nhận lấy trách nhiệm đi kèm, vì sao Mộc chỉ mở cửa, còn bước qua hay không vẫn là lựa chọn của chính mình.

Bạch Dương

Nằm trong thế tam hợp Lửa với Sư Tử, Bạch Dương được sao Hoả, hành tinh chủ quản của mình, kết hợp cùng nguồn năng lượng của sao Mộc để tạo nên một tháng 8 thiên về hành động. Tiền bạc và cơ hội công việc của Bạch Dương tháng này thường đến sau một quyết định táo bạo, có thể là chủ động đề xuất một ý tưởng mới, nhận thêm một việc ngoài mô tả công việc, hoặc dứt khoát rời khỏi điều không còn phù hợp để đón điều tốt hơn. Lời khuyên dành cho Bạch Dương là: Cứ hành động theo bản năng, nhưng nhớ dành thời gian lắng nghe góp ý từ người xung quanh trước khi chốt quyết định lớn.

Nhân Mã

Là người bạn tam hợp Lửa còn lại, Nhân Mã có phần đặc biệt hơn vì sao Mộc chính là hành tinh chủ quản của cung mình, nên tháng 8 này gần như là một sự cộng hưởng gấp đôi. Cơ hội của Nhân Mã tháng này thường gắn với việc mở rộng ra ngoài phạm vi quen thuộc, có thể là một chuyến đi công tác mang lại mối quan hệ mới, một khoá học nâng cao mở ra hướng đi khác, hoặc một lời mời hợp tác đến từ rất xa. Lời khuyên dành cho Nhân Mã là: Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn trong tháng này, những gì xa lạ ban đầu có thể chính là cơ hội lớn nhất của cả năm.

Song Tử

Ở thế lục hợp nhẹ nhàng hơn với Sư Tử, Song Tử được sao Thủy, hành tinh chủ quản của mình, hỗ trợ đắc lực cho việc giao tiếp và kết nối, đúng lúc sao Thủy cũng đang ở vị trí dễ quan sát nhất bầu trời đầu tháng 8. Quý nhân của Song Tử tháng này thường xuất hiện qua các cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường, có thể là một mối quan hệ cũ giới thiệu cơ hội mới, một cuộc họp mở ra hướng đi chưa từng nghĩ tới, hoặc một tin nhắn hỏi thăm dẫn đến hợp tác thật sự. Lời khuyên dành cho Song Tử là: Đừng bỏ lỡ những cuộc trò chuyện tưởng như không quan trọng, quý nhân tháng này thường ẩn trong những điều rất đời thường.





Thiên Bình

Cũng ở thế lục hợp với Sư Tử, Thiên Bình được sao Kim, hành tinh chủ quản của mình, toả sáng rực rỡ trên bầu trời tháng 8 với vai trò Sao Hôm, tiếp thêm sự duyên dáng và khéo léo trong các mối quan hệ hợp tác. Sự nghiệp của Thiên Bình tháng này có xu hướng mở ra theo hướng hợp tác hai bên cùng có lợi, có thể là một đối tác mới phù hợp gu làm việc, một thoả thuận công bằng hơn mong đợi, hoặc một dự án chung mang lại cả danh tiếng lẫn thu nhập. Lời khuyên dành cho Thiên Bình là: Cứ tin vào khả năng thương lượng khéo léo của mình, nhưng đừng vì muốn làm hài lòng đôi bên mà quên bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân.

Nhìn chung, tháng 8 là tháng mà sao Mộc trải rộng ảnh hưởng của mình đến cả năm chòm sao, người được bước ngoặt lớn, người được đà hành động, người được mở rộng tầm nhìn, người được quý nhân qua giao tiếp, người được cơ hội hợp tác. Nhưng cũng cần nhớ, sao Mộc là hành tinh của sự mở rộng, đôi khi mở rộng quá đà lại trở thành hứa nhiều hơn thực hiện, tiêu nhiều hơn kiếm được, hoặc nhận lời nhiều việc cùng lúc mà không việc nào trọn vẹn. Năm chòm sao Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử, Thiên Bình vì vậy nên tận dụng nguồn năng lượng dồi dào của tháng này để tiến về phía trước, nhưng vẫn giữ một cái đầu tỉnh táo để chọn lọc, đâu là cơ hội thật sự đáng theo đuổi và đâu chỉ là sự phấn khích nhất thời. Thần Tài có ghé qua hay không, đôi khi vẫn cần chính mình mở cửa đón vào.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.