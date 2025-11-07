Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 ở Lào Cai đâm rồi đẩy bạn xuống hồ, tối ngày 6/11, Công an tỉnh Lào Cai đã có thông tin chính thức. Theo đó, cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ, sinh ngày 08/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27), ngày chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Vậy, với hành vi đặc biệt nguy hiểm, nam sinh có thể bị xử lý thế nào? Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, nam sinh V.T.Đ thực hiện hành vi Giết người khi chưa đủ 14 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vấn đề này quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, ..."

Nam sinh V.T.Đ làm việc tại công an - Ảnh: Công an Lào Cai

Tuy nhiên, theo Luật sư Thơm, V.T.Đ sẽ bị xử lý bằng biện pháp hành chính theo quy định tại Điều 91, 92 Luật xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, V.T.Đ có thể sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Luật sư dẫn theo Luật xử phạt vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung 2025) có một số điểm mới về xử lý người chưa thành niên. Cụ thể là thay thế biện pháp "Đưa vào trường giáo dưỡng" bằng "Giáo dục dựa vào cộng đồng" khi người chưa thành niên (từ 12 đến dưới 14 tuổi) có nơi cư trú ổn định, đang theo học tại cơ sở giáo dục và cha mẹ, người giám hộ cam kết bằng văn bản về việc quản lý, giáo dục.

Với quy định này, người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

Nam sinh lớp 8 khai nguyên nhân vụ việc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định, V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8E Trường Trung học cơ sở Quang Trung, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn do N.L.T thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ. Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Sáng ngày 05/11/2025, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ lấy 01 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Hình ảnh Đ. gây án có camera an ninh ghi lại

Khoảng 15 giờ 35 ngày 05/11/2025, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, nam sinh V.T.Đ bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T.

Sau đó, Đ tiếp tục ôm kéo và đẩy T xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà. Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo N.L.T. lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Hiện sức khoẻ đã ổn định.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”.