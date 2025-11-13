Không ai tin đây là nhan sắc thật của Anne Hathaway

Mới đây, bộ phim The Devil Wears Prada 2 (tựa Việt: Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) đã tung teaser. Ngay lập tức, nó đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng yêu phim, đặc biệt là những ai đã từng theo dõi phần 1 của thương hiệu kinh điển này.

Anne Hathaway xinh đẹp, trẻ trung và thời thượng trong teaser The Devil Wears Prada 2.

Trong đoạn teaser dài 51 giây này, điểm nhấn lớn nhất dĩ nhiên là sự hiện diện của nữ chính Andrea Sachs do minh tinh Anne Hathaway đảm nhận. Chứng kiến nhan sắc mà Anne Hathaway sở hữu, khán giả quả thực muốn đặt ra cả ngàn câu hỏi, bởi không hiểu sao đã gần 2 thập kỷ trôi qua, cô vẫn trẻ đẹp như thời đóng phần 1.

Có lẽ rất nhiều người muốn biết tại sao gần 2 thập kỷ đã trôi qua nhưng vẻ ngoài của Anna Hathaway gần như chẳng hề thay đổi chút nào.

Nhân vật Andrea Sachs do Anne Hathaway thủ vai trong phần 1 từng nhận được nhiều tình cảm của người xem.

Sang đến phần 2, tình cảm này hứa hẹn sẽ càng lớn hơn nữa.

Không chỉ trẻ trung, xinh đẹp vô cùng như bị thời gian bỏ quên, Anne Hathaway còn khiến người hâm mộ "xỉu up xỉu down" trước thời trang cực kỳ ấn tượng. Bộ trang phục công sở với hai màu trắng đen, hai chiếc vòng cổ một bằng ngọc trai một bằng vàng, cùng với đó là cặp kính râm, tất cả tạo nên một sức hút đặc biệt khiến ai nấy đều bị hút hồn.

Teaser mới của The Devil Wears Prada 2.

Nói thêm về The Devil Wears Prada, đây là tác phẩm thuộc thể loại chính kịch - hài hước của Mỹ với kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên do nhà văn Lauren Weisberger sáng tác. Bộ phim đưa khán giả đến với câu chuyện của Andrea Sachs, cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học và trở thành trợ lý cho Miranda Priestly, tổng biên tập tạp chí thời trang đầy quyền lực.

Tại đây, Andrea Sachs sống trong một thế giới hào nhoáng, đối mặt với áp lực khổng lồ từ những yêu cầu công việc khắt khe. Thế nhưng bằng những nỗ lực không ngừng, Andrea Sachs dần hòa nhập được với guồng quay chung, tỏa sáng trong công việc khiến ai cũng phải công nhận. Thế nhưng bên cạnh đó, chính cô cũng phải tự hỏi bản thân rằng liệu có đáng không khi chấp nhận đánh đối những mối quan hệ cá nhân để đổi lấy thành công trong sự nghiệp, đâu mới là sự cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống.

Đến với The Devil Wear Prada 2, câu chuyện từ phần 1 sẽ được tiếp nối. Trong bối cảnh báo in truyền thống thoái trào nhường chỗ cho báo điện tử và mạng xã hội, Miranda Priestly cùng với Andrea sẽ đối đầu với Emily Charlton. Trong quá khứ, Emily Charlton từng là trợ lý cho Miranda Priestly nhưng giờ đây, cô trở thành giám đốc của một thương hiệu xa xỉ.

(Theo 20th Century Studios)