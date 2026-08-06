Không ai tin đây là con gái Vương Phi - Lý Á Bằng sau 4 lần phẫu thuật hở hàm ếch, dính ồn ào tiêu 400 triệu trong 2 tiếng

Lý Yên từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng vì là con gái của Thiên hậu Vương Phi và tài tử Lý Á Bằng. Cô bị dị tật hở hàm ếch từ khi chào đời. Trải qua 4 ca phẫu thuật điều trị và tái tạo từ lúc 3 tháng tuổi đến năm 2024, khiếm khuyết sứt môi và các vết sẹo di chứng trên gương mặt Lý Yên mới gần như biến mất hoàn toàn, giúp cô thăng hạng nhan sắc vùn vụt. Hiện, ái nữ con nhà sao đình đám Cbiz này đang sống giản dị và kín đáo ở nước ngoài.

Tới sáng 5/8, tờ HK01 đưa tin, Lý Yên vừa trở về Trung Quốc tham gia vào trại hè của Quỹ thiên thần Yên Nhiên với vai trò tình nguyện viên. Được biết, Quỹ thiên thần Yên Nhiên do Vương Phi và Lý Á Bằng sáng lập với sứ mệnh giúp trẻ em bị khe hở môi - vòm miệng được phẫu thuật miễn phí. Lý Yên giờ đã 20 tuổi hiện đang tích cực tham gia vào các hoạt động của quỹ nhằm giúp đỡ những trẻ em bị dị tật hở hàm ếch như mình.

Ở màn lộ diện mới đây, diện mạo của Lý Yên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Trong những hình ảnh do truyền thông xứ Trung đăng tải, con gái Vương Phi diện áo đồng phục của trại hè, đeo kính gọng đen, toát lên khí chất vừa lạnh lùng vừa thanh nhã. Trạng thái tổng thể của Lý Yên toát ra vẻ điềm tĩnh, tự tin cùng vibe và thần thái của 1 nữ ngôi sao trong làng giải trí dù cô không dấn thân vào showbiz.

Lý Yên thừa hưởng thần thái sang chảnh cùng vóc dáng cao ráo 1m75 từ mẹ - Vương Phi. Trên các diễn đàn MXH, nhiều netizen tán dương không ngớt ngoại hình xinh đẹp và thần thái kiêu sa của con gái Vương Phi - Lý Á Bằng ở tuổi 20: “Sau khi dậy thì, Lý Yên bỗng thay đổi hẳn, khí chất ngày càng thăng hạng xuất sắc”, “Không hổ danh là con gái của Thiên hậu”, “Lý Yên lột xác ngày càng xinh đẹp và cuốn hút” ,...

Lý Yên hiện tại (ảnh phải) đã lột xác hoàn toàn so với ngày thơ bé. Giờ đây, con gái Vương Phi đã trở thành mỹ nhân xinh đẹp ngút ngàn, chỉ cần thở thôi cũng toát ra vẻ đầy khí chất. Ảnh: 163

Thoạt tiên, công chúng còn tưởng nữ diễn viên Cbiz nào đó vừa tham dự sự kiện. Ngay khi biết cô gái trong hình thực ra là Lý Yên - cô bé mắc dị tật hở hàm ếch năm nào, công chúng đã há hốc mồm vì kinh ngạc. Ảnh: 163

Sau nhiều lần phẫu thuật, vết tích hở hàm ếch của Lý Yên đã gần như biến mất hoàn toàn. Khi nhìn từ xa thì không thể phát hiện ra, còn nếu nhìn gần và quan sát kỹ thì mới có thể nhìn thấy được đường sẹo mờ nhỏ không đáng kể trên gương mặt Lý Yên. Ảnh: 163

Lý Yên (bên trái) càng lớn càng giống mẹ - Vương Phi. Con gái Lý Á Bằng giờ đây đã sở hữu ngoại hình nổi bật, với làn da trắng ngần, đường nét gương mặt khả ái, vóc dáng mảnh mai cùng chiều cao ấn tượng 1m75. Ảnh: 163

Theo nguồn tin trong showbiz, Lý Yên được Vương Phi và Lý Á Bằng dạy dỗ rất tốt. Khoảng thời gian đi du học ở nước ngoài cũng khiến cô trưởng thành hơn. Lý Yên có tính cách khiêm tốn, lễ phép và thích tham gia các hoạt động công ích xã hội.

Việc từ cô bé vượt qua khiếm khuyết hở hàm ếch, lột xác trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, tự tin giúp Lý Yên trở thành cái tên có sức hút lớn với công chúng Trung Quốc. Trong 1 lần khi Lý Á Bằng đang livestream, Lý Yên đột nhiên xuất hiện và vẫy tay chào khán giả. Dù chi xuất hiện chớp nhoáng trong 30 giây nhưng Lý Yên đã giúp doanh số bán hàng tăng vọt thêm 23 triệu NDT (85 tỷ đồng). Đây là con số không hề nhỏ, vượt qua doanh thu cả năm của nhiều công ty nhỏ, cho thấy sức hút cực khủng của Lý Yên.

Lý Yên đem lại kỳ tích cho phòng livestream của bố, khiến doanh số tăng vọt 85 tỷ đồng chỉ sau 30 giây xuất hiện đứng vẫy tay. Ảnh: 163

Lý Yên sinh năm 2006, dù cô không may mắn gặp khiếm khuyết cơ thể nhưng từ trước tới nay vẫn luôn sống rất tích cực và lạc quan. Cô không hề mặc cảm ngoại hình, từng nhiều lần nhận lời trình diễn thời trang và chụp ảnh tạp chí.

Tuy nhiên, Lý Yên cũng từng vướng tranh cãi tiêu xài hoang phí với tiết lộ từng mua sắm hết 100.000 NDT (khoảng 400 triệu đồng) chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, xuất hiện tại hộp đêm khi mới 13 tuổi hay ăn mặc gợi cảm quá mức ở tuổi 16. Việc trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng từng khiến Lý Yên phải xóa sạch và dừng sử dụng mạng xã hội 1 thời gian. Theo thời gian, cô ngày càng trưởng thành và cố gắng tránh xa những tranh cãi.