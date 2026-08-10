Không ai khổ bằng fan Việt tháng 10 này: Lịch trình chạy concert mệt hơn chạy deadline, xác định "đau ví" nhưng mà... có kỷ niệm

Chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam khổ đến thế, mà là cái khổ trong sung sướng. Tháng 10 này có Chillies, có SAO Concert, có bốn sân khấu lớn dồn vào đúng một ngày, rồi khép lại bằng hai đêm BigBang ở Mỹ Đình. Trên mạng xã hội, người phấn khích đếm ngược, người ôm ví la làng, người lo xa đến mức tính trước cách xin sếp duyệt phép.

Không khí mấy ngày nay rộn ràng đúng kiểu trước một mùa lễ hội. Cứ mỗi poster mới được công bố là lại có một đợt reo hò, và ngay sau đó là một đợt than thở rất thật lòng về chuyện tiền nong.

Có người ngồi liệt kê lại lịch tháng 10 rồi kết luận gọn lỏn rằng dân đu concert năm nay đau ví quá, có người hỏi nửa đùa nửa thật rằng liệu mình có thể sống nửa tháng ở Sài Gòn, nửa tháng ở Hà Nội hay không. Người khác thì bảo các show cứ thi nhau dồn vào tháng 9 và tháng 10 như thể cố tình bắt những ai không dư dả phải chọn lấy một.

Xen giữa những lời than là hàng loạt câu hỏi rất thực tế. Nên mua hạng vé nào cho vừa túi, đi tàu hay bay, đặt phòng khu nào để tan concert còn về được, và làm sao xin nghỉ phép cho khéo mà vẫn kịp đi làm vào sáng thứ Hai.

Điều thú vị là giữa ngần ấy tiếng kêu ca, gần như không ai nói mình sẽ ở nhà.

"Bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn" từ Nam ra Bắc

Nếu phải chọn một ngày để đóng khung cả mùa concert năm nay, đó chắc chắn là 17/10. Chỉ trong một buổi tối, TP.HCM sẽ có tới bốn sân khấu lớn cùng lên đèn, đủ mọi màu nhạc và đủ mọi kiểu khán giả.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ diễn ra vào ngày 17-18/10/2026 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo poster chính thức từ nhà sản xuất, hai đêm concert đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM. Cùng ngày 17/10, Tinh Hà "Say Hi", dự án mới nhất trong vũ trụ "Say Hi", cũng tổ chức concert tại TP.HCM với dàn 24 anh trai.

Cùng ngày, concert Anh Trai Say Hi cũng được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Cũng đúng hôm đó, Phùng Khánh Linh mang Giữa Một Vạn Tour phiên bản mở rộng đến Nhà thi đấu Phú Thọ, còn Tiffany Young, cựu thành viên SNSD, đưa Edge of Calm Tour đến TP.HCM trong hành trình kỷ niệm 10 năm hoạt động solo.

Cũng trong ngày 17/10, show Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng) của Phùng Khánh Linh cũng được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Bốn sân khấu, bốn tệp khán giả không hề tách bạch, và điều oái oăm nhất là các địa điểm nằm cách nhau khá xa nên phương án chạy show trong cùng một tối gần như không khả thi. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi vui 17/10 là "ngày quốc tế phân thân".

Một số khán giả tính toán phương án dung hòa là xem Phùng Khánh Linh tối 17/10 rồi dự concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào đêm 18/10, nhưng với những ai vừa mê dàn nghệ sĩ Tinh Hà "Say Hi" vừa muốn nghe Phùng Khánh Linh hát live thì bài toán vẫn bế tắc.

Trước đó, tháng 10 đã kịp mở màn bằng một chuỗi khá dày và khá vui.

Trước đó, tháng 10 đã kịp mở màn bằng một chuỗi khá dày và khá vui. Chillies đưa Tour Lại Từ Đầu vào Sài Gòn ngày 3/10 sau chặng Hà Nội cuối tháng 9, còn ngày 10/10 là SAO Concert với chủ đề Glamorous tại TP.HCM. Nghĩa là chỉ trong hơn ba tuần, khán giả phía Nam có ít nhất bảy lựa chọn đáng cân nhắc, chưa kể các đêm nhạc quy mô nhỏ hơn.

Chillies khởi động tháng 10 với our Lại Từ Đầu





Trước đó, vào ngày 10/10 là SAO Concert với chủ đề Glamorous tại TP.HCM. Nghĩa là chỉ trong hơn ba tuần, khán giả phía Nam có ít nhất bảy lựa chọn đáng cân nhắc, chưa kể các đêm nhạc quy mô nhỏ hơn.

Sao Concert diễn ra vào ngày 10/10

Chưa kịp thở sau tuần giữa tháng, fan Việt lại bước vào đợt cao điểm thứ hai. BigBang sẽ có hai đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10, nằm trong BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Nhóm ra mắt năm 2006 và từng sang Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ một đại nhạc hội hồi tháng 4/2012, nhưng đây mới là lần đầu Việt Nam nằm trong lịch trình một world tour chính thức của họ. Đội hình tham gia tour gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Quy mô chuyến lưu diễn này lớn hơn hẳn những gì nhóm từng làm trong gần một thập kỷ qua. Theo lịch trình YG Entertainment công bố, tour gồm 31 đêm diễn tại 18 thành phố, khởi động ngày 21/8 tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) và dự kiến khép lại vào cuối tháng 2/2027. Hà Nội là điểm diễn duy nhất tại Đông Nam Á được xếp tới hai đêm, và vì Trung Quốc chưa xuất hiện trong lịch trình nên nhiều người dự đoán Việt Nam sẽ đón một lượng lớn khán giả quốc tế đổ về.

Về giá vé, ban tổ chức công bố 10 hạng vé dao động từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng, trong đó cao nhất là Ultimate VIP Package và thấp nhất là CAT 5. Đợt bán vé sớm diễn ra ngày 14/8, còn đợt mở bán đại chúng bắt đầu từ 10 giờ ngày 17/8. Nói cách khác, ngay trong tháng 8 này, các fan đã phải ngồi tính toán ngân sách cho tháng 10, một thói quen mà cộng đồng đu concert vài năm gần đây bắt đầu quen dần.

"Đau ví chút"... nhưng có kỷ niệm

Cảm giác quá tải là có thật, nhưng nó đến từ một thay đổi rất đáng mừng. Chỉ cần nhìn vào chính trường hợp BigBang là đủ thấy: Suốt hai thập kỷ, Việt Nam chưa từng có tên trong một world tour chính thức của nhóm, và nỗi khổ quen thuộc của fan Việt là ngồi nhìn poster tour đi qua hàng loạt điểm dừng Đông Nam Á mà không thấy tên thành phố mình.

Bức tranh đã khác.

Năm 2023, BlackPink thu hút gần 70.000 khán giả qua hai đêm tại Mỹ Đình theo con số ban tổ chức công bố. Năm 2025, G-Dragon trở lại với tour Übermensch và hai đêm diễn tại Hà Nội đạt khoảng 100.000 lượt khán giả. Ở mảng nội địa, concert của các chương trình âm nhạc thực tế đã lập những con số mà trước đây khó hình dung, còn những nghệ sĩ theo đuổi màu nhạc riêng như Phùng Khánh Linh hay một ban nhạc indie như Chillies cũng đủ sức bán vé cho những đêm diễn quy mô lớn ở cả hai đầu đất nước.

Chính vì thế, việc bốn chương trình cùng chọn ngày 17/10 không hẳn là sự vô ý của các nhà sản xuất, mà phản ánh một thị trường đã đủ dày để nhiều bên cùng tin rằng mình có tệp khán giả riêng. Với người hâm mộ, điều này đồng nghĩa với việc phải quyết định sớm hơn, tính toán chi phí kỹ hơn và chấp nhận rằng không thể có tất cả.

Đổi lại, họ được ở vị thế của người chọn chứ không phải người chờ.

Vậy nên nếu tháng 10 này có mệt, hãy nghĩ theo hướng dễ chịu hơn một chút. Lịch trình dày đặc là dấu hiệu của một thị trường đang lớn, và mỗi tấm vé phải cân nhắc chính là bằng chứng cho thấy khán giả Việt giờ đây được săn đón chứ không còn bị bỏ qua. Còn nếu vẫn tiếc, thì cứ nhớ rằng tháng 11 và tháng 12 vẫn còn ở phía trước.