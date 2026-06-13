Khốn khổ nam ca sĩ bị nợ tiền cát xê, phải lên mạng ròng rã đòi nợ

Youngjae (GOT7) hiện đang nhập ngũ, nhưng trước đó, anh đã hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong số đó là việc diễn xuất vở nhạc kịch Again Dream High vào mùa xuân năm 2025. Again Dream High là phần nhạc kịch tiếp theo của Dream High - bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng năm 2011.

Vở nhạc kịch đã kết thúc đợt công diễn vào tháng 6/2025, nhưng đến nay, Youngjae vẫn chưa được trả cát xê. Trên trang cá nhân, anh viết 1 bức thư dài để "đòi nợ" công ty sản xuất. "Bạn nói sẽ giải quyết việc này trước ngày 9/6, nhưng dường như đến tận hôm nay vẫn chưa được giải quyết. Ngay cả với tư cách là người bị nợ tiền, mỗi khi tôi liên lạc với bạn, tôi đều nghe thấy những câu như 'Hứa sẽ trả mà? Xin hãy chờ thêm'. Đến nay đã gần 1 năm trôi qua mà việc này vẫn chưa được giải quyết. Lúc này, mọi chuyện đang trở nên rất khó khăn. Tôi vẫn chưa nhận được đầy đủ cát xê mà tôi được hưởng, và trong tình huống đó, bạn nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào khi thấy những bài đăng như thế này? Ngoài ra, xin đừng nói rằng chuyện cát xê hiện đang được giải quyết vì một phần của số tiền ban đầu đã được trả dần dần. Đúng là bạn đã trả cho tôi một ít tiền. Nhưng theo tôi, đó là một phần quá nhỏ nên khó có thể nói rằng cát xê đã thực sự được thanh toán xong. Tôi có đòi tiền một cách bất công không? Thời gian tôi dành để luyện tập, công sức tôi bỏ ra và toàn bộ quá trình có ý nghĩa gì không? Tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách êm ả. Tuy nhiên, tôi không tin rằng chúng tôi là người đã khiến tình huống này trở nên khó chịu. 'Chúng tôi sẽ giải quyết xong trong tháng này'. Haha, tôi không đếm nổi mình đã nghe câu đó bao nhiêu lần rồi" - thành viên GOT7 viết.

Ảnh: Koreaboo

Youngjae bị nợ tiền cát xê suốt gần 1 năm, phải trực tiếp lên tiếng đòi nợ. Ảnh: Koreaboo

Sau khi bị công khai đòi nợ, CEO công ty sản xuất vở nhạc kịch Artone Company đã đăng đàn 1 tuyên bố chính thức. Người này xin lỗi vì vấn đề chưa trả cát xê đầy đủ cho Youngjae. "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì sự thất vọng lớn lao đã gây ra, đặc biệt là cho các diễn viên và nhân viên đã tin tưởng và giúp chúng tôi tạo nên vở diễn cũng như cho rất nhiều người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi. Những khó khăn tài chính bất ngờ đã phát sinh trong quá trình sản xuất, dẫn đến sự chậm trễ đáng tiếc trong việc thanh toán. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hòa giải với Youngjae của GOT7 để hoàn tất việc thanh toán số phí còn lại chưa trả vào tháng 6" - CEO viết.

Người này tiếp tục hứa hẹn: "Chúng tôi ưu tiên các cam kết với các diễn viên và sẽ hoàn tất quá trình thanh toán trong thời hạn đã hứa. Chúng tôi sẽ coi sự cố này như một bài học đau đớn và sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn những vấn đề tương tự tái diễn trong các dự án sản xuất tương lai”.

Công ty sản xuất hứa hẹn sẽ thanh toán cát xê đầy đủ cho nam idol. Ảnh: Koreaboo

Mặc dù công ty sản xuất hứa sẽ thanh toán cát xê trước tháng 6, dường như đã giải quyết xong tranh chấp về khoản phí chưa thanh toán, nhưng phía Youngjae hiện đã bác bỏ điều này, khẳng định rằng họ chưa bao giờ đồng ý về thời hạn hoàn trả đó. Công ty quản lý của Youngjae cho biết: "Gần đây, phía bên kia tuyên bố: 'Chúng tôi đã nhất trí với phía Youngjae của GOT7 để hoàn tất thủ tục thanh toán các khoản phí còn lại chưa trả vào tháng 6'. Tuy nhiên, phía chúng tôi chưa bao giờ đồng ý hoặc xác nhận thời hạn thanh toán là vào cuối tháng 6”.

Công ty này giải thích thêm: "Mặc dù bên kia đã nói miệng rằng họ sẽ chuẩn bị và nộp kế hoạch thanh toán, nhưng họ đã nộp một kế hoạch như vậy vào cuối năm ngoái và không thực hiện. Do đó, chúng tôi tin rằng việc chỉ nộp thêm một kế hoạch thanh toán nữa không đủ để chứng minh ý định hoặc khả năng thanh toán thực sự. Với nhiều lần bỏ lỡ hạn thanh toán, việc đàm phán suôn sẻ dường như rất khó khăóa

Thông qua tuyên bố của mình, phía Youngjae cáo buộc vở nhạc kịch Again Dream High nói dối, cho biết: "Chúng tôi ưu tiên bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ và đang xem xét kỹ lưỡng tình hình cũng như việc thực hiện các cam kết cho đến nay. Hơn nữa, chúng tôi đang tiếp tục các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến vấn đề này”. Bất chấp nỗ lực trì hoãn việc xoa dịu dư luận của công ty sản xuất, phía Youngjae vẫn nhắc lại những bức xúc của mình và phủ nhận mọi thỏa thuận đàm phán, làm dấy lên câu hỏi liệu công ty sản xuất có đưa ra thêm tuyên bố nào nữa hay không.

Công ty quản lý của Youngjae cho biết họ chưa đạt được thỏa thuận như phía công ty sản xuất thông báo. Ảnh: Koreaboo

Youngjae có tên đầy đủ là Choi Youngjae, sinh năm 1996 tại Mokpo, Jeolla Nam, Hàn Quốc. Anh đảm nhận vai trò giọng ca chính của nhóm nhạc nam GOT7, nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, mạnh mẽ và khả năng hát live xuất sắc. Youngjae gia nhập JYP Entertainment năm 2013 và debut cùng GOT7 vào tháng 1/2014 với ca khúc Girls Girls Girls.

Ngoài hoạt động nhóm, anh còn theo đuổi sự nghiệp solo với nghệ danh Ars, debut solo năm 2021 với mini album COLORS from Ars. Youngjae cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim và nhạc kịch, đồng thời được yêu mến nhờ tính cách ấm áp, hài hước và tình yêu dành cho gia đình cùng thú cưng. Với tài năng âm nhạc và hình ảnh gần gũi, Youngjae là một trong những thành viên quan trọng và được khán giả Việt Nam cũng như quốc tế yêu thích nhất của GOT7.

Ảnh: Koreaboo

Youngjae sinh năm 1996, là thành viên nổi bật của GOT7. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo

MINH HỒNG