Nhân chứng kể lại vụ cháy chợ Biên Hòa.

Tối 5/8, trao đổi với phóng viên, anh Lộc cho biết, khoảng gần 20 giờ cùng ngày, khi đang ở trong nhà cách khu vực chợ Biên Hòa chỉ khoảng 10 m, anh bất ngờ ngửi thấy mùi khét. Thời điểm đó, anh Lộc chỉ nghĩ mùi lạ phát ra từ xe thu gom rác nên không để ý.

"Tôi cứ nghĩ xe rác đi ngang nên có mùi khét. Mọi người xung quanh lúc đó cũng vẫn ở trong nhà, chưa ai biết có cháy", anh Lộc kể.

Chỉ ít phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều người giật mình. Khi chạy ra ngoài kiểm tra, anh Lộc thấy ngọn lửa đã bùng phát dữ dội tại một cửa hàng kinh doanh đồ mây tre, rọ mây, cây mây dù... bên trong chợ.

"Nghe tiếng 'bùm' rất lớn, mọi người mới hô hoán nhau chạy ra. Lúc đó lửa bốc rất nhanh, nhiều người vội gọi 114 báo cháy", anh Lộc nhớ lại.

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm cả khu chợ Biên Hòa

Theo anh Lộc, khu vực xảy ra hỏa hoạn tập trung nhiều ki-ốt kinh doanh các mặt hàng rất dễ bén lửa như quần áo, đồ cao su, đồ gia dụng bằng gỗ, bên cạnh các gian hàng bán mây tre đan và nhiều vật liệu dễ cháy khác. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã lan rộng, cột khói đen bốc cao bao trùm cả khu chợ.

"Nếu lực lượng chữa cháy không đến kịp thì thiệt hại chắc còn lớn hơn rất nhiều. Lửa lan rất nhanh vì hàng hóa ở đây hầu hết đều dễ cháy", anh Lộc nói.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, đồng thời phong tỏa khu vực nhằm ngăn lửa cháy lan sang các ki-ốt lân cận.

Giao thông xung quanh khu vực chợ Biên Hòa bị ùn tắc, hỗn loạn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Nhiều ki-ốt bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ cho công tác dập lửa, nhiều tuyến đường qua khu vực chợ Biên Hòa được phong tỏa, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.