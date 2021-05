Khởi tố vụ án đăng tải clip nóng giả mạo quán bar Sunny Phúc Yên

Kết luận quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định các clip khiêu dâm đồi trụy đang lan truyền trên mạng Internet cho rằng được ghi hình tại quán bar Sunny Phúc Yên (Vĩnh Phúc) là giả mạo và đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Clip khiêu dâm, đồi trụy tại quán bar Sunny là giả mạo

Thời gian qua, quán bar - karaoke Sunny có địa chỉ tại phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên được coi là "ổ dịch" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 bị lây nhiễm từ đây. Nguồn lây được cơ quan chức năng xác định là có liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung tại Yên Bái.

Cũng từ đây, trên mạng Internet đã lan truyền nhiều clip khiêu dâm, đồi trụy cho rằng là ở quán bar này. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định các clip khiêu dâm, đồi trụy là giả mạo và hoàn toàn sai sự thật. Trong đó, đáng chú ý là một trang web chuyên về soi kèo cá độ bóng đá đã đăng tải thông tin kèm đường link chứa clip thác loạn tập thể và cho rằng được ghi hình tại quán bar Sunny Vĩnh Phúc.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có đủ căn cứ xác định các clip khiêu dâm đồi trụy lan truyền trên mạng Internet cho rằng ở quán Sunny Phúc Yên vừa qua là các clip giả mạo, có nguồn gốc và địa chỉ đăng tải trên trang web có máy chủ đặt tại Mỹ và Nhật Bản, không được cấp phép tại Việt Nam và những hình ảnh đó không phải của quán Sunny Vĩnh Phúc" - Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Kết quả xác minh của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cũng làm rõ, tên miền của trang web đăng tải là tên miền quốc tế sử dụng dịch vụ ẩn danh cao cấp nên không thể xác định trang web này là của cá nhân hay tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, ngay sau khi đăng tải, những clip này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng Internet với tốc độ chóng mặt, dẫn đến việc nhìn nhận lệch lạc về tình hình thực tế diễn ra tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Hiện Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo điều 326 - Bộ Luật Hình sự… để làm rõ việc đăng tải những clip giả mạo như vậy để nhằm mục đích gì.

Khởi tố vụ án hình sự vi phạm phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bar Sunny

Trong một diễn biến khác, liên quan đến "ổ dịch" xảy ra tại quán bar Sunny, cơ quan điều tra đã xác định dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở này nên đã khởi tố 1 vụ án hình sự khác để điều tra.

Quán bar - karaoke Sunny ở TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là nơi có nhiều ca mắc COVID-19, có liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung tại Yên Bái.

"Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, những vi phạm của quán bar karaoke Sunny là rất nghiêm trọng, gây hậu quả tác hại xấu về nhiều mặt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" theo quy định tại điều 295 - Bộ Luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật" - Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

Do những người liên quan hiện đang trong thời gian cách ly nên khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Sau khi xảy ra dịch bệnh, UBND TP Phúc Yên cũng đã thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở này vì phát hiện sai phạm khi số lượng lao động thực tế vượt gấp 5 lần so với số lượng đã đăng ký ban đầu.