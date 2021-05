Vĩnh Phúc đình chỉ công tác 2 cán bộ công an TP Phúc Yên liên quan bê bối quán bar Sunny

Được biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang trong quá trình thụ lý hồ sơ và tổ chức điều tra theo quy định.

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo đơn vị cho hay, hiện tại, một số người thuộc diện đang phải cách ly nên thời gian xử lý có phần khó khăn.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ tại Công an TP. Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn TP.Phúc Yên.



Ngày 4/5, Phòng Kế hoạch - Tài chính TP.Phúc Yên cũng đã ban hành quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành (chủ quán bar Sunny).

Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang vào cuộc xác minh, làm rõ về các clip lan truyền trên mạng xã hội về cảnh thác loạn, được cho là của quán bar Sunny (TP.Phúc Yên). Hiện, clip này đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Quán Sunny là nơi nhóm chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã lui tới. Sau khi một chuyên gia về nước xác định bị dương tính với Sars-CoV-2 đã liên quan đến 6 nhân viên của quán này được xác định dương tính với Covid-19, khiến tình hình dịch bệnh ở Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh khác trở nên phức tạp hơn.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Vĩnh Phúc

Nhiều cán bộ bị đình chỉ

Theo đại diện tỉnh Vĩnh Phúc, lần thứ 2 trở thành "điểm nóng" của cả nước về dịch bệnh COVID-19, ngay lập tức tỉnh Vĩnh Phúc đã kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở.

Triển khai quyết liệt, nhanh chóng ngay sau khi nhận thông báo về việc chuyên gia người Trung Quốc đã được cách ly tại tỉnh Yên Bái nhưng có quá trình hoạt động, sử dụng các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam vào Trung Quốc.

Đặc biệt, Vĩnh Phúc đã và đang mạnh tay xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị sẵn sàng đáp ứng phòng, chống theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ đạo các cấp, ngành tạm gác những công việc chưa cần thiết để tập trung chống dịch với mục tiêu tối thượng là bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày cả hệ thống chính trị và nhân dân đang căng mình chống dịch, trên địa bàn Vĩnh Phúc đã có những trường hợp cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy vi phạm quy định dẫn tới phải xử lý kỷ luật.

Cụ thể, ngay trong ngày 6/5, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và có chủ trương xử lý cán bộ liên quan vì lơ là trong nhiệm vụ quản lý Nhà nước, vi phạm quy định phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 2 quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng dịch trong thời gian qua.

Ngoài 2 trường hợp trên, đến nay, trên địa bàn Vĩnh Phúc có 1 Chủ tịch UBND phường, 2 Trưởng Công an phường (như đã nói trên) và 2 cán bộ cơ sở bị đình chỉ công tác vì liên quan đến công tác quản lý địa bàn khi để xảy ra dịch COVID-19.

Bên cạnh xử lý cán bộ vi phạm, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch.