Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hoàng (sinh năm 2001), thường trú phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Được biết, Hoàng là một TikToker chuyên review ẩm thực, với kênh cá nhân thu hút gần 100.000 người theo dõi.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 02h40 phút, ngày 05/8/2025, Hoàng điều khiển xe ô tô chở theo 02 người chạy trên tuyến Quốc lộ 1A, hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long.

Khi đến đoạn gần cổng khu công nghiệp Hòa Phú thuộc ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long thì xe ô tô của Hoàng va chạm vào phía sau xe thu gom rác do tài xế T.N.T (sinh năm 1989), thường trú khóm 2, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long điều khiển đang đậu sát lề bên phải trên Quốc lộ 1A theo hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long để thu gom rác. Vụ tai nạn xảy ra làm 02 người trên xe tử vong tại hiện trường, Hoàng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình làm việc, Hoàng thừa nhận trước khi gây ra vụ tai nạn, Hoàng đã cùng với nhóm bạn có sử dụng rượu, bia tại Cần Thơ sau đó khiển xe ô tô về Vĩnh Long, khi đến địa điểm trên thì ngủ gật nên xảy ra tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do lỗi của Lê Thanh Hoàng điều khiển xe ô tô không quan sát.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.