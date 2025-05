Khởi tố tài xế vụ tai nạn ở Tam Đảo khiến 4 hành khách tử vong

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam lái xe Nguyễn Văn Tư (SN 1984), trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ hành vi điều khiển xe tham gia giao thông của lái xe Nguyễn Văn Tư vi phạm Khoản 1, Điều 10; các điểm b, c, d, Khoản 3, Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Nguyễn Văn Tư cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Lái xe Nguyễn Văn Tư bị khởi tố

Trước đó vào khoảng 9h15’, ngày 26/4, tại Km19 +250 quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn giao thông xe ô tô khách 29 chỗ ngồi, BKS: 29F-059.95 do Nguyễn Văn Tư điều khiển, trên xe chở theo 17 hành khách theo hướng từ Trung tâm thị trấn Tam Đảo xuống thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo).

Khi xe ô tô do Nguyễn Văn Tư điều khiển đi đến Km19+250 nêu trên, do lái xe không làm chủ được tốc độ khi xe xuống dốc, đánh lái vào cua làm xe bị lật đổ ngang bên trái, kéo lê trên đường va vào lan can bảo vệ (hộ lan) rồi dừng lại.

Vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong và nhiều người bị thương (đều là hành khách trên xe).