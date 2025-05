Ngày 25-5, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Lương Thị Hằng (SN 1977, trú tại phường Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.



Công an tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Lương Thị Hằng. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, ngày 29-4, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh đối với hoạt động có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của cơ sở kinh doanh Thành Hằng, tại phường Tân Mỹ.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ một số máy móc, nguyên vật liệu, nhãn hàng hóa có liên quan đến dấu hiệu sản xuất hàng gồm: 300 chiếc nhãn hạt hướng dương sạch; 400 chiếc nhãn đậu phộng Mix vị; 1.300 chiếc bao bì Thịt bò khô Mina food; 960 chiếc bao bì đặc sản Đà Lạt kẹo hương Dâu tây; 2.600 chiếc bao bì Gà xé cay ngon mê say; 40 chiếc nhãn Khô gà cay; 700 chiếc nhãn Khô gà lá chanh…

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Lương Thị Hằng đã mua máy móc, thiết bị, nhãn sản phẩm, trực tiếp sản xuất, đóng gói thực phẩm (thực tế nhãn sản phẩm thể hiện do nhiều cơ sở, Công ty có địa chỉ sản xuất, đóng gói, phân phối khác nhau) để bán ra thị trường nhằm mục đích kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn những cơ sở kinh doanh uy tín, hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; cảnh giác đối với sản phẩm bán tràn lan trên nền tảng không gian mạng. Cùng với đó, khi phát hiện những trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm, người dân báo tin, phản ánh đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang.