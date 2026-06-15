Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, lợi dụng sức hút của thương hiệu nhượng quyền, một đối tượng tại xã Than Uyên đã tự ý mở cửa hàng kinh doanh đồ uống mang biển hiệu "Mixue" trái phép. Vụ việc vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, khởi tố trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về sở hữu trí tuệ.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm, tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường rà soát, kiểm tra, qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn.

Điển hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn D. (SN 1962, trú tại đường Điện Biên Phủ, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn D. là chủ cửa hàng đồ uống mang tên "Mixue Than Uyên". Dù không có bất kỳ hợp đồng nhượng quyền thương mại nào, đối tượng vẫn ngang nhiên sử dụng nhãn hiệu Mixue (Mixue Bingcheng) - thương hiệu đã được bảo hộ thuộc sở hữu của Tập đoàn Mixue Group để kinh doanh các sản phẩm kem tươi, trà sữa. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 3.000 tem, nhãn mác giả mạo thương hiệu Mixue cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép.

Lũy kế sau 01 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã liên tiếp phát hiện, xử lý 12 vụ việc với 12 đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả. Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 88 triệu đồng; đồng thời tịch thu số lượng lớn tang vật gồm giày dép, quần áo, mỹ phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các tổ chức, hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; không kinh doanh, tàng trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc sử dụng trái phép logo, bao bì đã được bảo hộ. Mọi hành vi xâm phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường siết chặt khâu kiểm tra, kiên quyết dẹp bỏ các cơ sở kinh doanh hàng "nhái", góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và sức khỏe của người tiêu dùng.

Phạm Trang