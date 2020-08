Khởi tố người chồng đổ xăng đốt vợ

Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Huy (SN 1982, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người .

Ngày 23-8, tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, nghi phạm này được xác định đã đổ xăng lên người vợ mình và châm lửa đốt.

Chị Nguyễn Thị H. bỏng nặng toàn thân

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 23-8, do mâu thuẫn vợ chồng, Đoàn Ngọc Huy dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt chị Nguyễn Thị H. (SN 1983, là vợ Huy), làm chị H. bị bỏng. Ngay sau đó, Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đầu thú.

Qua tìm hiểu được biết Huy làm nghề hàn xì, còn chị H. làm tại một Công ty tại TP Thái Bình. Hai vợ chồng Huy có 3 con còn nhỏ (cháu lớn vào học lớp 1, cháu thứ 2 mới 4 tuổi, cháu thứ 3 mới 2 tuổi). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 cháu nhỏ đều không có ở nhà.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.