Ngày 19/6, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” xảy ra ngày 29/5 tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thúy Nga để điều tra về hành vi “ Giết người ” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thúy Nga. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bé trai V.V.Q. (11 tuổi) là con của anh Vũ Văn Đức và chị Nguyễn Thị Giang. Sau khi bố mẹ không còn chung sống với nhau, cháu Q. được anh Đức trực tiếp nuôi dưỡng.

Từ năm 2024, cháu nghỉ học và sinh sống cùng bố và mẹ kế là Phạm Thúy Nga. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến ngày 29/5, cho rằng cháu Q. thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và có hành vi trộm cắp vặt nên Vũ Văn Đức cùng Phạm Thúy Nga đã nhốt cháu trong một căn phòng riêng, khóa cửa từ bên ngoài trong thời gian dài.

Trong quá trình sinh sống, cháu Q. cũng bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, không được bảo đảm đầy đủ các điều kiện thiết yếu về ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian cháu Q. bị nhốt, Phạm Thúy Nga nhiều lần có hành vi đánh đập, bạo hành nạn nhân.

Đặc biệt, tối 29/5, sau khi mở cửa phòng, Nga dùng tay và chân tác động nhiều lần vào cơ thể khiến cháu rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do các tổn thương nghiêm trọng vùng tim và gan. Trên cơ thể còn có nhiều dấu vết thương tích cũ tại vùng đầu, mặt, lưng và mông, phản ánh quá trình bị bạo hành kéo dài.

Tại cơ quan điều tra, Nga bước đầu thừa nhận hành vi đánh đập, ngược đãi cháu Q. trong thời gian dài và khai nhận việc đánh cháu vào tối 29/5 đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét trách nhiệm của Vũ Văn Đức cùng Phạm Thúy Nga đối với hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là lời cảnh báo sâu sắc về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em trong gia đình. Mọi hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà còn xâm phạm quyền được sống, được bảo vệ và phát triển toàn diện của trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các gia đình, cơ quan, tổ chức và người dân nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em; thường xuyên quan tâm, giám sát, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bạo hành, xâm hại hoặc ngược đãi trẻ em để được can thiệp, ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.