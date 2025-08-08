Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 07/8 cho biết vào ngày 05/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn (sinh năm 1993, trú tại thôn Trung Thôn, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 02/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc tài khoản Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức đăng bài kêu gọi ủng hộ, phát tâm hỗ trợ xây dựng lại chùa và hỗ trợ các chú tiểu tại Chùa Vẽ thuộc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bị cháy hồi tháng 02/2025.

Đối tượng Tuấn - Ảnh: CA Bắc Ninh

Quá trình xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập đối tượng Lê Hữu Tuấn.

Làm việc với Cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận vào khoảng tháng 4/2025, do gặp khó khăn về kinh tế nên Tuấn đã tìm mua tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng của người khác, sau đó đăng các bài viết có nội dung kêu gọi phát tâm hỗ trợ xây dựng lại chùa và hỗ trợ các chú tiểu tại Chùa Vẽ qua đó chiếm đoạt tài sản của những người quan tâm ủng hộ.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và phòng ngừa chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội trên. Đồng thời, ai là bị hại của vụ án, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Lô Q5 đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh (Số điện thoại: 0975.019.555) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở VHTTDL Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào 1 giờ 18 phút ngày 10/2 tại chùa Làng Vẽ đã xảy ra cháy tại Tòa Tam bảo (bao gồm 5 gian 2 chái tòa Tiền đường và 3 gian Thượng điện với tổng diện tích 263m²)... Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 1 giờ, không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, toàn bộ tòa Tam bảo bị cháy, cùng với 25 pho tượng và hiện vật (8 bức hoành phi, 5 đôi câu đối, một số cửa võng, hương án,...).