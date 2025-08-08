Mới đây, một vụ việc mới xảy ra tại Malaysia đã khiến cho dư luận nước này không khỏi thương xót và tiếc nuối cho người phụ nữ và con gái của mình. Giá như người mẹ bình tĩnh hơn và tìm kiếm sự giúp đỡ thì bi kịch đã không xảy ra. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở những người khác hãy quan tâm hơn đến người thân của mình để tránh những điều đáng tiếc.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra ở khu vực cầu tàu Pulau Ketam, thành phố Klang, bang Selangor của Malaysia sáng hôm thứ Tư, 6/8 vừa qua.

Người phụ nữ và bé gái đi bộ ra bến tàu.

Theo đó, hình ảnh do camera an ninh ở khu vực này ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ và bé gái đang đi bộ ra phía cầu tàu. Người phụ nữ đi đằng trước, bé gái đi đằng sau vào khoảng 6 giờ 23 phút sáng. Đến khoảng 6 giờ 37 phút sáng, họ vẫn được phát hiện ở khu vực bến tàu này. Trong khoảng 4 phút, người phụ nữ được nhìn thấy đang ôm bé gái, đoạn phim chuyển sang 6:44 sáng, sau đó cặp đôi không còn xuất hiện trên bến tàu nữa.

Sau đó người mẹ nắm tay con gái và cùng nhảy xuống biển.

Cựu Trưởng làng Pulau Ketam, ông Chai, tiết lộ rằng người phụ nữ và bé gái là hai mẹ con và họ đều là người Malaysia. Quê nhà của họ ở Shah Alam. Người mẹ 41 tuổi còn bé gái 6 tuổi (có nguồn tin cho rằng bé gái mới 3 tuổi). Người mẹ làm việc ở Singapore và họ vừa mới trở về từ Singapore vào tối ngày 5/8. Hai mẹ con đã thuê phòng tại một khách sạn gần đó. Nhưng theo ông Chai, sau khi họ đi bộ ra bến tàu thì có người đã nhìn thấy người mẹ nắm tay con gái và nhảy xuống nước.

Các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho 2 mẹ con nhưng không thành công.

Theo báo cáo của Oriental Daily và Sin Chew, thi thể của họ đã được tìm thấy vào khoảng 7 giờ sáng. Các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho cả hai nạn nhân nhưng không thành công. Người mẹ cũng để lại một bức thư ngắn để lý giải cho hành động của mình, trong đó đề cập đến những vấn đề gia đình.

"Hôm nay tôi sẽ rời đi cùng con gái. Tôi hành động ích kỷ vì không muốn con gái tôi mất mẹ, vì không ai trong gia đình chồng tôi có thể chăm sóc tốt cho con bé. Suốt thời gian qua, tôi là người đã chăm sóc con bé", trích bức thư của người mẹ.

Thi thể của hai mẹ con đã được đưa đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Klang để khám nghiệm tử thi. Ông Chai cũng cho biết cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc. Hiện tại, cảnh sát chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc.

Khi sự việc được công bố trên truyền thông, một số người đã lên án hành động ích kỷ của người mẹ. Lẽ ra bé gái sẽ có cả một cuộc đời tốt đẹp ở phía trước. Trong khi đó, một số người bày tỏ sự thông cảm vì cho rằng có lẽ người mẹ đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau.

(Theo World Of Buzz)