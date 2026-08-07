Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan vụ Khánh Sky livestream chửi bới ông Trần Đình Tiệp, tức Vua Quạt (ở xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Hồ Văn Khoa (34 tuổi, quê Hà Nội, trú tại tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, báo Dân Việt cho hay, cơ quan chức năng cũng khởi tố Nguyễn Văn Hợi và Trần Đình Tiệp về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hồ Văn Khoa (Ảnh: VTV24)

Nguyễn Văn Hợi, tức Khánh Sky (Ảnh: VTV24)

Ông Trần Đình Tiệp - tức Vua Quạt (Ảnh: VTV24)

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: VTV24)

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo báo Dân Việt, trước đó, ngày 4/8, Hồ Văn Khoa đăng video trên Facebook cá nhân, lên tiếng về việc đi cùng Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), nơi xảy ra vụ livestream chửi bới, đe dọa.

Trong video, Khoa xin lỗi cộng đồng mạng và cho biết không mong muốn sự việc xảy ra.

Theo Khoa, khoảng nửa tháng trước, Khánh Sky đến ở cùng mình. Sau một buổi sinh nhật, Khánh nhờ Khoa chở đi gặp một người để tuyển dụng. Trên đường đi, Khánh bất ngờ đề nghị ghé xưởng của ông Tiệp với lý do trước đó đã đặt cọc mua quạt.

Khoa nói khi đến nơi, thấy Khánh Sky có những phát ngôn thiếu chuẩn mực nên không muốn liên quan đến vụ việc.

Người này cũng cho biết đã nhận 3 giấy triệu tập của cơ quan công an và sẽ có mặt lúc 15h ngày 4/8 để làm việc theo yêu cầu. Khoa khẳng định không có mâu thuẫn cá nhân với ông Trần Đình Tiệp.

Theo xác minh ban đầu, ngày 29/7, Hồ Văn Khoa đi cùng Nguyễn Văn Hợi đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Hợi đã chửi bới, đe dọa ông Tiệp và phát trực tiếp toàn bộ sự việc lên mạng xã hội. Sau đó, gia đình ông Tiệp gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Hồ Văn Khoa khi đăng tải video tuyên bố sẽ đến cơ quan công an. Ảnh: Chụp từ clip.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng") và ông Trần Đình Tiệp liên quan hoạt động từ thiện.

Trước đó, trong một buổi livestream, Huấn "Hoa Hồng" tuyên bố sẽ ủng hộ số tiền gấp 3 lần bất kỳ khoản đóng góp nào mà người khác chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sau phát ngôn này, ông Trần Đình Tiệp công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Lai Châu. Đơn vị tiếp nhận sau đó xác nhận doanh nghiệp của gia đình ông Tiệp đã ủng hộ tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Nhiều người trên mạng xã hội vì vậy chờ Huấn thực hiện cam kết đóng góp khoảng 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Huấn "Hoa Hồng" sau đó thông báo sẽ không thực hiện tuyên bố trên với lý do không muốn hoạt động từ thiện bị biến thành hình thức "cá cược".