Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Phòng (SN 1965, trú tại xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Kẻ này có hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo phông trắng). (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu giết mổ, trữ đông số lượng lớn thịt lợn nghi nhiễm bệnh để tiêu thụ ra thị trường.

Kiểm tra cơ sở giết mổ tại xã Vĩnh Hưng, tổ công tác phát hiện nhiều khối thịt và da lợn dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng 37.484 kg.

Gần 38 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được Phan Văn Phòng mua hoặc xin rồi trữ đông để bán ra thị trường. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định, các mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Phan Văn Phòng cùng các đối tượng liên quan khai nhận, từ khoảng tháng 4 đến nay, lợi dụng tình hình dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lợn chết nhiều, hắn thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ, sau đó mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.