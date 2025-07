Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố hình sự đối với 3 vụ án mua bán tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết để điều tra về "Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317, Bộ luật Hình sự. Một trong những manh mối của 3 đường dây vừa bị triệt phá xuất phát từ việc tố giác tội phạm của người dân khi họ nhìn thấy một thực tế, tại một số sạp hàng ở các chợ đầu mối hiện nay, các tiểu thương lại đang bày bán thịt lợn với nhiều dấu hiệu bất thường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong quá trình thực hiện phóng sự loạt phóng sự điều tra này, bằng camera giấu kín, nhóm phóng viên Chương trình Chuyển động 24 giờ đã ghi được những hình ảnh về hoạt động buôn bán thịt lợn với giá rẻ tại một số khu chợ đầu mối ở Hà Nội.

Chợ Phùng Khoang - một trong những chợ đầu mối lớn ở nội thành Hà Nội. Từ hơn 3 giờ sáng, cả khu chợ đã sáng choang ánh điện, nhộn nhịp các sạp hàng bán thực phẩm. Trong đó chủ yếu là các mặt hàng đông lạnh. Vừa được rã đông bày ra bán, nên số thịt vẫn còn bốc hơi nghi ngút…

Không chỉ có "gà không đầu" - một loại gà thải loại từ nước ngoài được nhập về tiêu thụ với giá rẻ mạt- tại sạp hàng này, còn có bán thịt lợn đông lạnh. Dĩ nhiên, giá rẻ hơn từ 30.000 đồng-40.000 đồng so với thịt lợn sạch, tươi sống cùng loại.

Thế nhưng, mức giá bán thịt lợn như vậy vẫn được coi là hàng đắt ở Chợ Phùng Khoang. Bởi các sạp hàng ở bên ngoài khu chợ tạm: còn đang bày bán loại thịt lợn với mức giá rẻ hơn.

"Làm hàng", theo cách nói của người bán, nghĩa là loại thịt này chỉ dùng vào mục đích kinh doanh hàng ăn, quán xá. Với mức giá 50.000- 55.000/1kg - nghĩa là rẻ hơn một nửa so với giá thịt lợn sạch đang bán trên thị trường.

Dù giá rẻ không tưởng như vậy - nhưng tại chợ đầu mối Phùng Khoang, có gần chục sạp hàng bán loại thịt này, với số lượng bao nhiêu cũng có. Việc bày bán này cứ thế diễn ra công khai, từ ngày này qua ngày khác.

Còn tại chợ đầu mối Phía Nam, từ 4g sáng đã la liệt đã sạp hàng bán thịt lợn. Dù không phải hàng đông lạnh, được quảng cáo là thịt lợn tươi sống, vừa mới được chuyển từ lò giết mổ… nhưng giá thì cũng chỉ rẻ bằng một nửa so với thịt lợn thông thường.

Khi tiểu thương hoàn tất quá trình pha thịt - thì người tiêu dùng thật khó có thể phân biệt, đánh giá trọng lượng của lợn thịt là to hay nhỏ. Nhưng dựa vào những chuyến xe chở hàng vào chợ có thể nhận ra, kích thước của những con lợn khá nhỏ, chỉ tầm 30-50 kg. Trong khi theo tiêu chuẩn, lợn đưa vào lò giết mổ chuyên nghiệp thường nặng từ 100 - 120 kg.