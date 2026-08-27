Ngày 27/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước (trú tại thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội “ Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Văn Phước (áo trắng) tại cơ quan công an.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh do Nguyễn Văn Phước làm chủ tại thôn Mẫn Xá.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hệ thống máy móc phục vụ việc gia công gồm máy tính, máy ép nhiệt, máy cắt decal, máy may... cùng hơn 1.000 sản phẩm quần áo các loại. Ước tính tổng giá trị lô hàng vi phạm trên 200 triệu đồng.

Toàn bộ số sản phẩm này đều gắn nhãn mác giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam như: Lacoste, Louis Vuitton, Dior, Nike, Adidas, Burberry, Gucci.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phước khai nhận đã thu mua các lô quần áo trơn chưa gắn nhãn mác từ các xưởng may gia công trên địa bàn. Sau đó, đưa về xưởng riêng, sử dụng máy móc tự in ấn, dập nổi và may nhãn mác các nhãn hiệu xa xỉ lên phôi áo để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 sản phẩm quần áo các loại mang nhãn hiệu Lacoste, Louis Vuitton, Dior, Nike, Adidas, Burberry, Gucci.

Dù biết rõ các thương hiệu trên được bảo hộ độc quyền và bản thân không được ủy quyền phân phối hay sản xuất, Phước vẫn cố tình thực hiện hành vi nhằm thu lợi bất chính. Toàn bộ nguyên liệu và thành phẩm đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Căn cứ hồ sơ và tài liệu thu thập được, ngày 7/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước vào ngày 14/8/2026.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.