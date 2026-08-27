Lê Xuân Việt.

Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại Hoàng Mai, TP Hà Nội) là bảo vệ khu đô thị Louis Hoàng Mai, có hành vi đánh nam shipper vào hôm 25/8.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 9h hôm 25/8, anh P. (shipper) vào Khu đô thị Louis Hoàng Mai nhưng đi nhầm cổng dành cho ô tô.

Theo lời anh P, tại đây, một người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho anh đi sang lối khác. Khi anh hỏi “Sao lại thế ạ?”, một thanh niên xăm trổ, mặc quần áo bảo vệ đi ra nói: “Đi ra đây tao chỉ chỗ lấy đơn cho”.

Tuy nhiên, theo nam shipper, khi anh vừa đi ra đến nơi thì bị người này đấm, đá.

Nam shipper P.

Nam shipper cho biết dù đã nằm xuống đất và van xin nhưng vẫn bị người mặc quần áo bảo vệ chửi bới, hành hung. “Tôi bị đánh khoảng 20 cái vào người”, nam shipper nói.

Tiếp nhận thông tin Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.