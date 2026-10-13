Khởi tố hai bố con giấu 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Vụ việc được phát hiện ngày 14/7/2026, khi lực lượng chức năng kiểm tra một bè mảng bằng gỗ, xốp không có số đăng ký, đang neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh. Trên bè mảng do Trần Xuân Trọng (sinh năm 1966) quản lý, lực lượng chức năng phát hiện 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của các tàu cá khác.

Bị can Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng (từ trái sang) tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, Trần Văn Tư (sinh năm 1991, con trai Trọng) đã liên hệ, thỏa thuận với 9 chủ tàu cá để tháo thiết bị VMS. Sau đó, Tư chỉ đạo bố tiếp nhận, lắp đặt và cất giấu số thiết bị này trong cabin bè mảng.

Cơ quan điều tra xác định việc tháo, giấu các thiết bị đã gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của lực lượng chức năng với tổng thời gian hơn 163 giờ. Hành vi được thực hiện nhằm thu lợi bất chính, tạo điều kiện cho các tàu cá vào vùng biển đánh bắt thủy sản trái phép.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tư và Trọng về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”, theo khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự. Hai bị can cùng trú tại thôn Thạch Bắc, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan. Công an TP Quảng Ninh yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản chấp hành quy định về lắp đặt, duy trì hoạt động thiết bị VMS; cảnh báo việc tháo gỡ, cất giấu, đấu nối trái phép thiết bị để trốn tránh giám sát sẽ bị xử lý theo quy định.