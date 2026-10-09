Ngày 8/10, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Văn Quấn (SN 1991, trú tổ dân phố Dân Phú, phường Sông Cầu) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Võ Văn Quấn là cha của nữ sinh lớp 9 liên quan vụ tai nạn xảy ra ngày 10/9 tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu.

Hiện trường nơi hai nữ sinh gặp nạn, trong đó 1 em tử vong.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, trưa 10/9, sau giờ tan học, hai nữ sinh lớp 9B Trường TH và THCS Lê Thánh Tông (điểm trường Phú Mỹ), đi xe máy về nhà. Khi cách trường khoảng 500m, hai em gặp tai nạn.

Vụ tai nạn khiến em V.H.T.M. (SN 2012, con gái Võ Văn Quấn) tử vong tại chỗ, còn em H.T.K.O. (SN 2012) bị thương nặng.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Võ Văn Quấn về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.