Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (41 tuổi, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện cơ sở cà phê “Văn Quý 7777” do Quý làm chủ có dấu hiệu sản xuất cà phê giả .

Cơ sở cà phê “Văn Quý 7777” bị công an phát hiện sản xuất cà phê giả từ bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia.

Tại đây, công an xác định Quý sử dụng bắp và đậu nành rang, sau đó tẩm phụ gia để chế biến thành cà phê bột rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Tiến hành khám xét cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ 79,5kg cà phê thành phẩm, 1.092kg nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia và bao bì phục vụ việc sản xuất.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả ra thị trường.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein. Theo cơ quan chức năng, đây là căn cứ để xác định sản phẩm do cơ sở của Quý sản xuất là cà phê giả theo quy định hiện hành.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.