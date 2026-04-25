Vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông và Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố 4 cán bộ liên quan, ngày 25-4, bà N.T.H (mẹ ruột Tr.) cho biết đây là tín hiệu cho thấy công lý không bị lãng quên.

Theo bà H., bà từng nhiều lần bày tỏ mong muốn duy nhất là "lấy lại công bằng cho con gái", bởi mất mát này không gì có thể bù đắp bằng tiền bạc. Khi quyết định không khởi tố được ban hành trước đây, gia đình rơi vào trạng thái tuyệt vọng, buộc phải kiên trì khiếu nại, gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Từng có một gia đình hạnh phúc với hai vợ chồng và 4 đứa con, hiện nay gia đình bà N.T.H (mẹ ruột Tr.) chỉ còn 4 người

Đến nay, việc nhiều cựu, nguyên cán bộ bị khởi tố vì dấu hiệu sai phạm trong quá trình xử lý vụ án cho thấy những kiến nghị của gia đình không vô căn cứ, đồng thời khẳng định quá trình tố tụng đang dần được chấn chỉnh.

"Việc khởi tố thêm 2 cựu cán bộ ở VKSND huyện Trà Ôn (cũ) đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Gia đình mong cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ những cá nhân có liên quan (nếu có), xử lý khách quan" – bà H. bày tỏ.

Khi các cơ quan chức năng tiến hành khởi tố những cán bộ liên quan, dư luận đã thấy niềm tin vào pháp luật. Bà Đ.T.Th. (73 tuổi; ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho hay bà theo dõi vụ án này trên báo chí khá lâu. Đến nay, nhiều cán bộ sai phạm trong xử lý vụ án đã bị khởi tố là bước đi cần thiết để củng cố tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cho thấy mọi sai phạm, dù ở bất kỳ vị trí nào, cũng phải được làm rõ.

Bà Th. cũng kỳ vọng vụ án sẽ sớm được xét xử công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội. Không chỉ để trả lại công bằng cho nạn nhân, mà còn là lời cảnh báo, răn đe, tránh lặp lại những vụ việc tương tự trong tương lai.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh Ng.Ng.B.Tr. Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông Trung nhập viện cấp cứu. Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 mà em Tr. là nạn nhân. Ngày 26-3-2026, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh (cựu Phó Thủ trưởng và nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ). Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Việt và Khanh. Ngày 24-4, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ) và Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".



