Ernie Dosio, 75 tuổi, triệu phú nổi tiếng, chủ một vườn nho tại California (Mỹ), đã qua đời sau khi chạm trán với voi trong lúc săn linh dương ở Gabon, một quốc gia châu Phi.

Theo các báo cáo, thợ săn thú lớn này đang tham gia một chuyến đi săn có hướng dẫn trị giá 40.000 USD (khoảng 1 tỷ VNĐ) thì bị một đàn voi lao vào tấn công.

Các quan chức đang nỗ lực để đưa thi hài ông về California sau vụ tai nạn tử vong này.

Tờ Daily Mail đưa tin, ông Ernie Dosio, 75 tuổi, chủ sở hữu vườn nho tại California và nổi tiếng với bộ sưu tập chiến lợi phẩm săn bắn đồ sộ, đang tham gia chuyến săn có hướng dẫn tại rừng mưa Lope-Okanda thì vụ việc xảy ra.

Theo nguồn tin này, Dosio đang thực hiện chuyến đi săn với mục tiêu là linh dương duiker lưng vàng, một loài linh dương nhỏ sống trong rừng ở Trung và Tây Phi.

Trong chuyến đi, nhóm săn bắn bất ngờ gặp một nhóm gồm năm con voi cái cùng một con voi con. Đàn voi đột ngột xuất hiện từ "bụi rậm dày đặc" trong khu vực trước khi lao về phía Dosio và người hướng dẫn của ông.

Đơn vị tổ chức thám hiểm Collect Africa đã xác nhận cái chết của khách hàng. Theo tờ báo, thợ săn chuyên nghiệp hướng dẫn cho Dosio đã may mắn sống sót nhưng bị thương nặng sau cuộc chạm trán.

Theo tờ The Guardian, Dosio cũng là chủ sở hữu của Pacific AgriLands Inc., một công ty quản lý khoảng 12.000 mẫu đất vườn nho ở Modesto, đồng thời cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tài chính thiết bị cho các nhà sản xuất rượu vang.

Các quan chức từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Gabon đang phối hợp để đưa thi hài của Dosio trở về California.

Voi châu Phi, loài vật liên quan đến vụ việc, là động vật trên cạn lớn nhất Trái đất. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF), chúng có thể nặng khoảng sáu tấn và cao tới 3.3 mét.

Tổ chức này cũng lưu ý rằng voi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ sinh thái, giúp phát tán hạt giống và định hình môi trường sống cho các loài khác. Đồng thời, quần thể voi đã giảm đáng kể trong thế kỷ qua do hoạt động săn bắn và nạn săn trộm.

Việc săn bắn lấy chiến lợi phẩm vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trên toàn thế giới. Một số nhóm lập luận rằng hoạt động này có thể giúp gây quỹ cho các nỗ lực bảo tồn và bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã, trong khi những nhóm khác cho rằng nó gây thêm áp lực lên các loài vốn đã dễ bị tổn thương.

Nguồn: People