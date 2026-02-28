Khôi hài chuyện "va" nhau 8 năm trước của MC Mù Tạt và Đức Huy: Cái kết như được viết sẵn từ đầu

Thông tin MC Huyền Trang (Mù Tạt) chính thức nên duyên vợ chồng với Phạm Đức Huy đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào hôm nay (27/2). Những hình ảnh đầu tiên trong ngày trọng đại nhanh chóng lan truyền, kèm theo vô số lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Huyền Trang và Đức Huy trong lễ ăn hỏi sáng nay 27/2. Ảnh: MXH.

Trước đó, cặp đôi công khai một số hình ảnh trong bộ ảnh cưới, nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng.

Bên cạnh niềm vui hiện tại, câu chuyện tình yêu của cặp đôi MC – cầu thủ này cũng khiến nhiều người tò mò. Đặc biệt là khi Huyền Trang lớn hơn Đức Huy 2 tuổi, thường được cư dân mạng nhắc vui bằng cụm từ “chị ơi anh yêu em”. Dù chỉ công khai mối quan hệ trong hơn một năm, từ hẹn hò, cầu hôn đến lễ ăn hỏi, song ít ai ngờ rằng cơ duyên của họ đã bắt đầu từ… 8 năm trước.

Chính nữ MC là người chia sẻ kỷ niệm này lên MXH vào hồi đầu tháng 2 vừa qua, kèm caption: "Hôm trước Instagram nhắc lại kỷ niệm 8 năm lần đầu gặp mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Hôm đó ê-kíp V6 mình thực hiện chương trình giao lưu với đội tuyển U23".

Huyền Trang và Đức Huy lần đầu gặp nahu vào năm 2018. Đức Huy (thứ 3 ở bên phải từ ngoài vào).

Người "lần đầu gặp mặt" trong bức hình mà Huyền Trang đề cập là với cầu thủ Đức Huy. Thời điểm đó, anh và đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành thành tích lịch sử là ngôi á quân giải U23 châu Á 2018, tạo nên "kỳ tích Thường Châu" nức lòng người hâm mộ.

Huyền Trang cũng hài hước cho biết nếu Đức Huy không đứng trong đội hình U23 năm đó, cô suýt nữa đã… gọi anh là “chú”, bởi vẻ ngoài khá già dặn của cầu thủ sinh năm 1995 khi để râu. Dưới phần bình luận bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ tỏ ra thích thú trước “mối nhân duyên vòng tròn” của cặp đôi, từ một lần gặp gỡ công việc, đến khi trở thành bạn đời của nhau.

Huyền Trang và Đức Huy chính thức hẹn hò vào tháng 12/2024. Sau khi công khai, cả hai thoải mái đăng ảnh bên nhau lên mạng xã hội, chia sẻ về sự đồng hành của đối phương trong cả công việc lẫn cuộc sống. Cả hai có nhiều sở thích chung như đi du lịch, mặc đồ đôi,...

Những hình ảnh đầu tiên được Huyền Trang chia sẻ lên MXH sau khi công khai chuyện tình cảm với nửa kia.

Nữ "MC độc thân đắt giá nhất VTV" không ít lần “khoe” được bạn trai chăm sóc, tặng quà,... Trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, khi Mù Tạt làm MC ở điểm cầu Hà Nội, Đức Huy cũng có mặt, cho thấy sự ủng hộ lẫn nhau trong công việc. Cặp đôi cũng thường lưu lại kỷ niệm bằng những bộ ảnh trong các dịp lễ đặc biệt.

Đáng chú ý, vì chênh lệch tuổi tác nên Huyền Trang thường xưng "chị" và gọi nửa kia là "em trai".

Có thời điểm, đàng gái vướng tin đồn “người thứ ba”, cả hai đều thẳng thắn phủ nhận. Huyền Trang khẳng định đó là thông tin một chiều, thiếu căn cứ; trong khi Đức Huy chỉ chia sẻ ngắn gọn: “Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết.”

Cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc của công việc, đời sống.

Tháng 11/2025, Đức Huy ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch Hàn Quốc. "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt", anh chú thích bài thông báo cầu hôn thành công.

Về phía mình, Huyền Trang kể lại lúc được cầu hôn cô còn “đầu bù tóc rối, ngái ngủ”, nhưng cảm động vì sự chân thành và nỗ lực của bạn trai.

Hôm 7/2, Huyền Trang cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong bộ hình cưới với nửa kia. Cặp đôi thân thiết với gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ từ người thân.

Đến hôm nay 27/2, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi.

Đức Huy (sinh năm 1995) và Huyền Trang (sinh năm 1993) là một trong những cặp đôi cầu thủ lệch tuổi được công chúng yêu mến. Huyền Trang là MC của các chương trình Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp…Ngoài vai trò MC, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Phạm Đức Huy hiện thi đấu cho câu lạc bộ Công An TPHCM tại V.League 2025-2026. Ở cấp độ đội tuyển, anh góp phần trong thành tích của bóng đá Việt Nam, cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 lịch sử, vô địch AFF Cup 2018…

Từ một bức ảnh chụp chung 8 năm trước đến lễ ăn hỏi hôm nay, chuyện tình của Huyền Trang và Đức Huy được nhiều người ví như một cái kết đẹp, đủ duyên, đủ thời gian và đúng người.

Ảnh: FBNV.



