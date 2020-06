Khoe đoạn hội thoại khi cho các con đi ngủ, Tăng Thanh Hà tiết lộ cách gọi mẹ của con trai và con gái nhỏ

Last night

Riki: I'm going to sleep now ok. (then kiss)

Mama: Ok con

Riki: I love you Mama

Mama: I love you too con

Riki: Goodnight my sweetheart. (kiss again)

Mama: Goodnight con

Chloe: Goodnight, i love you madam!

Mama: Goodnight

=>> I love to put my kids to sleep, so much love

Tạm dịch:

Tối qua

Riki: Con đi ngủ bây giờ đây ok (hôn mẹ)

Mama: Ok con

Riki: Con yêu mẹ Mama

Mama: Mẹ cũng yêu con

Riki: Chúc ngủ ngon tình yêu của con (hôn thêm lần nữa)

Mama: Chúc con ngủ ngon

Chloe: Chúc ngủ ngon, con yêu mẹ, thưa phu nhân!

Mama: Chúc ngủ ngon

=>> Tôi yêu việc được cho các con đi ngủ, yêu rất nhiều