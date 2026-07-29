Khoe cách dạy con trai tiết kiệm, ông bố Hà Nội bất ngờ bị cư dân mạng "ném đá", nhận xét thẳng: Cách dạy "chẳng giống ai"!

Một ông bố Hà Nội mới đây chia sẻ cách rèn con tiết kiệm nhưng không ngờ lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Được biết, vợ chồng anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng trải qua nhiều công việc và không ít khó khăn mới có được cuộc sống ổn định như hiện nay. Chính vì hiểu giá trị của đồng tiền và những thử thách ngoài xã hội, anh không muốn con lớn lên trong sự đủ đầy mà thiếu đi trải nghiệm thực tế.

Người bố chia sẻ,, dù gia đình hiện có điều kiện kinh tế hơn trước, anh vẫn duy trì việc chỉ cấp cho con đang học đại học ở Hà Nội khoảng 3 triệu đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng. Ngoài ra, con được khuyến khích đi làm thêm tại quán trà sữa hoặc tự tiết kiệm nếu muốn mua những món đồ có giá trị như điện thoại.

Đặc biệt, khi con xin 2,5 triệu đồng để làm răng, anh chỉ chuyển 1,5 triệu đồng với lý do muốn con học cách tính toán, ưu tiên khoản chi và trải nghiệm cảm giác tự xoay xở. Theo quan điểm của anh, việc để con trải qua một chút thiếu thốn ở hiện tại sẽ giúp con hình thành bản lĩnh, biết quý trọng giá trị lao động và tránh tâm lý ỷ lại khi bước vào cuộc sống sau này.

Bài viết nhanh chóng tạo nên hai luồng quan điểm trái ngược.

Nhiều người đồng tình với cách dạy của người bố. Theo họ, trong bối cảnh không ít bạn trẻ ra trường nhưng thiếu kỹ năng quản lý tài chính, việc để con hiểu đồng tiền không tự nhiên mà có là điều cần thiết. Không ít phụ huynh chia sẻ họ cũng chỉ chu cấp ở mức vừa đủ, khuyến khích con đi làm thêm để hiểu giá trị của lao động, sự thiếu thốn có chừng mực đôi khi lại là bài học giúp con trưởng thành.

Tuy nhiên, số đông bình luận lại cho rằng câu chuyện này có phần khác với việc dạy con tiết kiệm. Khoản tiền con xin không phải để mua điện thoại mới, đi du lịch hay tụ tập bạn bè mà là chi phí làm răng, một nhu cầu liên quan đến sức khỏe, liệu hành động người bố có khiến con tủi thân hay không?

Một số người từng có trải nghiệm tương tự cũng chia sẻ cảm giác của mình. "Hồi nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng bớt tiền mình xin. Sau vài lần, mình rút kinh nghiệm bằng cách... khai số tiền cao hơn để khi bố mẹ trừ đi thì vừa đủ. Cuối cùng, điều học được không phải tiết kiệm mà là phải nói quá lên".

Ý kiến này khiến nhiều người suy ngẫm. Bởi nếu việc "cắt bớt" diễn ra thường xuyên, trẻ có thể hình thành thói quen dự trù dư hoặc thiếu sự cởi mở trong giao tiếp tài chính với cha mẹ.

Tiết kiệm là cần thiết, nhưng điều quan trọng là phải phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn. Những khoản chi phục vụ sức khỏe, học tập hay nhu cầu thiết yếu nên được bảo đảm ở mức hợp lý. Trong khi đó, các khoản chi mang tính hưởng thụ, mua sắm hay giải trí mới là cơ hội để con học cách cân đối ngân sách hoặc tự kiếm thêm nếu muốn.

Thực tế, giáo dục tài chính cho con chưa bao giờ là câu chuyện có một đáp án đúng. Có gia đình chọn cho con một khoản cố định rồi để con tự chịu trách nhiệm. Có gia đình sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn nhưng yêu cầu con ghi chép chi tiêu. Cũng có người khuyến khích con đi làm thêm để trải nghiệm lao động từ sớm.

Điều quan trọng không phải là chuyển 1,5 triệu hay 2,5 triệu. Điều quan trọng là sau mỗi lần như vậy, đứa trẻ học được điều gì. Nếu con hiểu rằng đồng tiền cần được sử dụng có kế hoạch, biết ưu tiên điều cần thiết và biết trân trọng công sức của cha mẹ, đó là một bài học tích cực. Nhưng nếu con chỉ cảm thấy mình không được lắng nghe, hoặc phải tìm cách "khai khống" số tiền để phòng trường hợp bị cắt bớt, thì mục tiêu giáo dục ban đầu có thể lại đi theo hướng ngược lại.

Bởi suy cho cùng, tiết kiệm không chỉ là bớt đi bao nhiêu tiền, mà còn là cách cha mẹ giúp con hình thành tư duy quản lý tài chính lành mạnh. Và trong hành trình đó, sự tin tưởng, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau đôi khi còn quan trọng hơn chính số tiền được chuyển vào tài khoản.