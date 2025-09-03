Khoe bức tranh con trai học lớp 4 vẽ lên mạng, bà mẹ Hà Nội khiến mọi người kinh ngạc: "Con chị rất tài năng!"

Trong một hội nhóm dành cho các bậc phụ huynh, một bà mẹ Hà Nội đã chia sẻ bức vẽ của con trai đang học lớp 4 kèm theo lời hỏi: "Con em nó thích vẽ kiểu như thế này, em nên cho con học vẽ gì? Ở đâu ạ?".

Sau ít giờ, bức vẽ đã nhanh chóng gây "bão" mạng với hàng trăm lượt bình luận, nhiều người không tiếc lời khen ngợi. Trong bức tranh, trên nền giấy ô ly quen thuộc và chỉ bằng chiếc bút bi, cậu bé đã tạo nên một thế giới thu nhỏ dày đặc chi tiết. Hình vẽ mang phong cách doodle – một dạng nghệ thuật tự do thường tập trung vào việc lấp đầy không gian bằng những hình khối, ký hiệu và chi tiết nhỏ.

Nhìn tổng thể, bức tranh giống như một bản đồ đô thị với đủ loại công trình: nhà cửa, khu vườn, ao hồ, cây cối, cả những khối hình trừu tượng xen kẽ. Sự tỉ mỉ thể hiện rõ ở từng đường nét: ô cửa sổ, bồn cây, cánh cửa hay bậc thang đều được vẽ kỹ lưỡng, khiến người xem phải ngắm thật lâu để khám phá.

Bức vẽ đáng kinh ngạc của một đứa trẻ lớp 4

Không ít bình luận bày tỏ sự kinh ngạc khi một em nhỏ lớp 4 đã có thể duy trì sự tập trung lâu đến vậy để hoàn thiện một bức vẽ phức tạp.

"Cháu có tư duy không gian rất tốt, đây là tố chất của những người làm kiến trúc trong tương lai", một tài khoản nhận xét. Người khác lại nói: "Mới lớp 4 mà vẽ được thế này thì cần được bồi dưỡng. Con có năng khiếu thật sự". Thậm chí, nhiều phụ huynh khác cũng thừa nhận họ đã lưu lại bức ảnh để cho con mình xem, như một nguồn cảm hứng.

Câu chuyện nhỏ bé này bất ngờ lan tỏa, không chỉ bởi bức vẽ độc đáo mà còn vì nó chạm đến một nỗi băn khoăn quen thuộc: khi con bộc lộ năng khiếu, cha mẹ nên làm gì để nuôi dưỡng đúng cách?

Làm sao để nuôi dưỡng tài năng của con?

Thực tế, việc phát hiện con có năng khiếu và định hướng ra sao là điều mà nhiều cha mẹ đặc biệt quan tâm trong quá trình nuôi dạy con. Một bức vẽ tỉ mỉ có thể chỉ là trò vui trong giờ rảnh, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của niềm đam mê, của tài năng đang nảy mầm. Điều quan trọng là phụ huynh nhìn nhận thế nào và đồng hành ra sao để con vừa giữ được hứng thú, vừa có cơ hội phát triển lâu dài.

Với một em nhỏ yêu thích vẽ doodle – vốn là phong cách sáng tạo tự do, giàu chi tiết – cha mẹ có thể tham khảo những hướng đi sau:

• Cho con theo học lớp mỹ thuật thiếu nhi: Đây là môi trường giúp trẻ rèn luyện thêm kỹ năng cơ bản như phối màu, dựng hình, bố cục… Từ đó, bé sẽ có nền tảng để phát triển phong cách riêng thay vì chỉ vẽ theo cảm hứng.

• Khuyến khích bé đọc sách tranh, truyện tranh: Những hình ảnh sinh động trong sách không chỉ nuôi dưỡng trí tưởng tượng mà còn giúp bé học cách quan sát chi tiết đời sống, từ cảnh vật đến con người.

• Giới thiệu công cụ vẽ kỹ thuật số: Trong thời đại công nghệ, việc tiếp xúc sớm với các ứng dụng vẽ trên máy tính bảng hoặc laptop sẽ mở ra cho trẻ một không gian sáng tạo hoàn toàn mới, khác với giấy bút truyền thống. Đây cũng là bước đệm nếu sau này con muốn theo đuổi các lĩnh vực như thiết kế, đồ họa, kiến trúc.

• Tôn trọng sở thích cá nhân: Quan trọng nhất, phụ huynh không nên ép con vẽ theo khuôn mẫu hay kỳ vọng quá cao. Hãy để con được tự do sáng tạo, vẽ những điều mình yêu thích. Sự khuyến khích và động viên từ cha mẹ mới là động lực lâu dài giúp con giữ niềm vui với nghệ thuật.

Những lời khuyên trên không chỉ áp dụng cho trường hợp của cậu bé lớp 4 ở Hà Nội, mà còn hữu ích với bất kỳ gia đình nào đang có con say mê hội họa. Khi cha mẹ đủ tinh ý để nhận ra năng khiếu, đủ kiên nhẫn để đồng hành và đủ rộng lượng để tôn trọng sự khác biệt, thì dù con có theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp hay không, những kỹ năng, sự sáng tạo và khả năng quan sát cũng sẽ trở thành hành trang quý giá cho tương lai.

Từ một bức tranh nhỏ, câu chuyện này nhắc chúng ta rằng: đôi khi, tài năng của trẻ không nằm ở những thành tích trên bảng điểm, mà ẩn trong những điều tưởng chừng rất bình thường – như vài nét bút bi trên trang giấy ô ly. Điều còn lại thuộc về cha mẹ: nhìn thấy, tin tưởng và nuôi dưỡng để mầm non ấy có cơ hội vươn lên mạnh mẽ.