Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/2, tại khu vực ga Vĩnh Yên.

Theo các nhân chứng, người này được cho là muốn sang khu vực công viên, quảng trường để tập thể dục nên chọn cách băng qua đường ray cho “tiện đường”. Đúng lúc đó, đoàn tàu chở hàng mang ký hiệu VNR D10H22 đang tiến vào ga.

Từ khoảng cách chừng 200 m, lái tàu Nguyễn Xuân Chính (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) đã phát hiện tình huống nguy hiểm, lập tức kéo còi cảnh báo và giảm tốc độ khẩn cấp . Cùng lúc, trực ban chạy tàu Vũ Văn Lâm - Trưởng ga Vĩnh Yên - liên tục hô hoán, tuýt còi yêu cầu người đàn ông dừng lại, song người này vẫn chưa kịp phản ứng.

Video: Người đàn ông suýt bị tàu hàng tông trúng khi cố đi bộ băng qua đường ray, buộc lái tàu phải phanh khẩn cấp để tránh tai nạn. Nguồn: VNR.

Trong nỗ lực ngăn chặn, ông Lâm chạy ra phía đường ray và bị vấp ngã. Chính khoảnh khắc này khiến người đàn ông giật mình, kịp nhận ra nguy hiểm và nhanh chóng bước qua đường sắt, tránh được đoàn tàu chỉ trong gang tấc . Sự cố khiến tàu VNR D10H22 phải dừng lại khoảng một phút trước khi tiếp tục hành trình.

Chứng kiến giây phút thót tim, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho rằng người đàn ông đã “thoát chết” nhờ may mắn, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của kíp trực và lái tàu.

Trao đổi với Tiền Phong , đại diện VNR cho biết, để giảm thiểu tai nạn giao thông, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh đã chủ động sáng tạo và triển khai hệ thống giám sát đường ngang tự động sử dụng hạ tầng cáp quang chuyên dụng của ngành đường sắt.

Đây là kết quả của việc hội tụ các đề tài khoa học công nghệ do chính đội ngũ kỹ thuật của công ty tự thiết kế và thi công, cho phép kết nối dữ liệu từ 115 đường ngang cảnh báo tự động trải dài gần 400km từ Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đến Quảng Trị (nay là Quảng Bình) về trung tâm chỉ huy tại Ga Vinh. Hệ thống này hoạt động như những "mắt thần" tin cậy, không chỉ truyền tải hình ảnh rõ nét, liên tục mà còn giám sát chặt chẽ các thông số kỹ thuật thời gian thực như trạng thái đèn, chuông, cần chắn và cảm biến đếm trục, giúp phát hiện ngay lập tức các sự cố để xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến tàu.

Từ sự việc này, ngành đường sắt tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không băng qua đường ray khi tàu đến gần, đã có tín hiệu báo dừng lại, đặc biệt là tại các lối đi tự mở, khu vực khuất tầm nhìn hoặc trên cầu đường sắt. Việc phớt lờ tín hiệu, rào chắn không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng bản thân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng , làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt.