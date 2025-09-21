Tối 20/9, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy làm 3 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, trên tuyến đường ĐH.507 đoạn qua địa bàn xã Phước Thành, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 5 chỗ và xe máy do một phụ nữ điều khiển đang chở 2 con.

Sau khi va chạm, cả hai phương tiện lao vào vườn cao su bên đường. Vụ tai nạn làm cả 3 mẹ con đi trên xe máy tử vong. Cả hai phương tiện bị biến dạng.

Ô tô biến dạng sau tai nạn

Xe máy biến dạng sau tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường.

Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn trời tối, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin và điện thoại để điều tiết giao thông .

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm tại hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được công an điều tra làm rõ.