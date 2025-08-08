Mới đây, một clip ghi lại hình ảnh người đàn ông bị ngưng tim, ngưng thở trong khi đanng ngồi chờ ở phòng khám được chia sẻ rộng rãi. Rất may, nhờ sự phản ứng kịp thời của các bác sĩ, người này may mắn thoát "cửa tử".

Nghẹt thở khoảnh khắc nam thanh niên 33 tuổi đang chờ khám bệnh thì bị ngừng tim

Theo thông tin từ Vietnamnet, đây là trường hợp được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) chia sẻ vào tối 7/8. Bệnh nhân là anh N.M.P (33 tuổi), đến khám tại phòng khám Nội tim mạch của bệnh viện ngày 22/7 vì có dấu hiệu mệt, đau tức ngực.

Trong lúc ngồi chờ tại phòng khám, người này bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và ngưng thở. Phát hiện tình huống nguy cấp, các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nội Tim mạch đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức và tự thở được. Sau đó, bệnh nhân được nhập viện điều trị, đến ngày 6/8 thì gần như hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Sơ cứu ngưng tim, ngưng thở đúng cách

Ngưng tim là tình trạng đột ngột mất chức năng tim, nhịp thở và ý thức. Nguyên nhân có thể do hệ thống điện của tim gặp trục trặc, làm gián đoạn hoạt động bơm máu của tim và ngừng lưu thông máu đến cơ thể.

Ngừng tim đột ngột khác với cơn đau tim. Ngừng tim đột ngột là tình trạng các chức năng của tim bị mất đột ngột khiến tim ngừng đập. Nếu không được điều trị ngay lập tức, người bệnh dễ tử vong. Ngược lại, nếu nạn nhân nhận được sự chăm sóc y tế nhanh chóng (khoảng 4-5 phút đầu khi có dấu hiệu ngừng tim) và đúng cách như kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR), sử dụng máy khử rung tim, ép ngực có thể cải thiện cơ hội sống sót cho đến khi tiếp cận dịch vụ cấp cứu. Khi rơi vào trạng thái tim ngừng đập, tính mạng nạn nhân được tính bằng phút.

Vì vậy, mục đích cao nhất của việc cấp cứu bệnh nhân ngưng tim ngưng thở là cứu nạn nhân thoát khỏi nguy cơ tử vong, phục hồi hoàn toàn quá trình tuần hoàn tự nhiên của cơ thể.

Khi nào ngừng cấp cứu?

Người thực hiện sơ cấp cứu cần ngừng thực hiện việc làm này khi:

Cảm thấy bản thân kiệt sức, nạn nhân thở lại, nhân viên y tế tới.

Sau khoảng 30- 60 phút cấp cứu mà tim nạn nhân vẫn không đập lại.

Nạn nhân có dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Những dấu hiệu nhận biết cơ bản khi nạn nhân ngưng tim ngưng thở Ngừng tim thường xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Nếu nạn nhân ngừng tim, sẽ đột ngột ngã quỵ và có các biểu hiện sau: - Hôn mê, lay gọi không tỉnh - Lồng ngực không chuyển động - Mất ý thức - Không nhận thấy mạch đập nơi cổ và bẹn (với người lớn, khi kiểm tra dấu hiệu mất mạch cảnh trong khoảng 10 giây; còn trẻ em kiểm tra tình trạng mất mạch cảnh hay mạch bẹn; nhũ nhi kiểm tra mất mạch cánh tay) Khi thấy một trong ba dấu hiệu trên, bạn hãy sơ cứu hồi sức ngưng tim ngưng thở; đồng thời nhờ người khác gọi dịch vụ cấp cứu khẩn cấp hoặc cơ sở y tế gần người bệnh. Trường hợp, chỉ có mỗi bạn và nạn nhân, hãy tiến hành hồi sức ngưng thở trong khoảng thời gian 2 phút trước khi gọi cấp cứu.



