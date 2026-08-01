Khoảnh khắc lấy nước mắt của fan ATVNCG trong tập 7: Thơm Dalab thẫn thờ ôm tạm biệt Xuân Tiền

Nối tiếp sự gay cấn với trận đối kháng đầu tiên ở Tập 6, Tập 7 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đưa khán giả đến với Vòng đối kháng 2 của Công diễn 2. Bốn Nhà bao gồm Long Mã, Thám Hiểm, Chiến Mã và Hiển Nhiên đã mang đến những màn so tài bùng nổ cả về mặt tư duy dàn dựng, chuyên môn âm nhạc lẫn thông điệp nghệ thuật nhân văn.

Khoảnh khắc Anh Tài Xuân Tiền phải dừng hành trình của mình tại ATVNCG

Lê Xuân Tiền là gương mặt tiếp theo rời khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sau khi kết quả Công diễn 2 được công bố tại Mật thất lửa. Nhà Thám Hiểm rơi vào vùng nguy hiểm cùng Nhà Hiển Nhiên, và căn cứ Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân, nam diễn viên là người phải chia tay hành trình.

Nhưng thứ đọng lại sau tập phát sóng không nằm ở kết quả. Đoạn clip ghi lại cảnh các Anh Tài đứng thành hàng dài, lần lượt ôm tạm biệt người đồng đội sắp rời đi. Trong khi mọi người đang nói lời tạm biệt với Xuân Tiền thì Thơm Dalad ngồi lặng lẽ một góc, chỉ đến khi người em sắp rời đi thì nam ca sĩ liền bước tới và dành cho em mình 1 cái ôm. Cảm xúc nén nhịn của Thơm Dalad khiến nhiều người cảm thấy đau lòng.

Sự hụt hẫng của Thơm là điều dễ hiểu, bởi Nhà Thám Hiểm chính là nơi Lê Xuân Tiền tìm thấy cảm giác thuộc về. Ở lượt đấu thứ nhất của Vòng đối kháng 2, đội hình gồm Thỏ (Da LAB), Thơm (Da LAB), Hoàng Tôn và Lê Xuân Tiền mang đến bản vocal quyến rũ, trưởng thành mang tên Người về nơi đâu. Là diễn viên duy nhất giữa một đội hình quy tụ toàn giọng ca tên tuổi, anh không tránh khỏi cảm giác tự ti.

Thủ lĩnh Hoàng Tôn là người đẩy Xuân Tiền ra khỏi vùng an toàn sau ba công diễn liên tiếp ở nhóm perform: "Sao lại phải gượng ép hát như một ca sĩ chuyên nghiệp? Tôn thấy chất giọng của Tiền rất ấm, có lực và em hoàn toàn có đủ khả năng để làm tốt."

Lê Xuân Tiền xúc động nhớ lại buổi thu âm đầu tiên: "Hôm đầu tiên thử bài cùng nhóm, mình áp lực lắm vì mọi người hát quá hay. Khi đến phòng thu của anh Tôn, anh bảo: 'Em cứ hát hết bài này cho anh, em thể hiện tốt đoạn nào anh sẽ giao đoạn đó cho em'." Thỏ (Da LAB) tin khán giả sẽ bất ngờ trước sự tiến bộ của đàn em qua từng vòng thi, còn Thơm (Da LAB) tiếp thêm động lực: "Anh em mình cứ nỗ lực hết sức thôi, vì đó là điều duy nhất chúng ta hoàn toàn kiểm soát được. Anh tin chắc bài này cả đội đều có thể gánh vác tốt."

Chính tinh thần ấy đã tạo nên hai câu nói được nhắc lại nhiều nhất sau tập phát sóng. Thỏ (Da LAB) chia sẻ: "Thật sự đến giây phút này, điểm số cao hay thấp không còn quan trọng nữa, điều tôi mong muốn nhất là được ở lại tiếp tục đồng hành cùng các anh em…", còn Lê Xuân Tiền nghẹn ngào: "Đây mới thực sự là nhà của mình."

Đến khoảnh khắc chia tay chính thức, anh vẫn giữ được sự lạc quan: "Tiền cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được gọi là 'Anh Tài Lê Xuân Tiền'. Đây là một trong những điều tuyệt vời nhất trên hành trình cuộc đời mình chứ không riêng gì chặng đường làm nghệ thuật. Được trở thành một phần của K26 và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 là một vinh dự lớn. Nơi đây thật sự 'hợp nguồn nước' với Tiền, cho Tiền một hành trình tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng rực rỡ."

Thay mặt dàn Anh Tài, Mew Amazing bày tỏ: "Họ có thể rời bước khỏi cuộc thi, nhưng trong tâm trí chúng tôi, họ chưa từng chia tay. Những kỷ niệm, câu chuyện chuyện trò lúc đêm muộn hay những ước mơ còn dở dang của họ tại ký túc xá này, chúng tôi vẫn trân trọng lưu giữ và sẽ cố gắng viết tiếp thay họ."

Nhà Chiến Mã đưa múa rối nước lên sân khấu và cú lội ngược dòng lên Top 1

Đối đầu với Nhà Thám Hiểm ở lượt đấu đầu tiên là Nhà Long Mã gồm Tùng Mint, Mew Amazing, Đông Hùng và It's Charles. với ca khúc Mời buồn sang chơi, mang góc nhìn của người trẻ trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi con người vô thức đeo lên mình lớp mặt nạ "tôi ổn" để rồi nỗi buồn trở thành gánh nặng. Bất ngờ lớn nhất của tiết mục đến từ Đông Hùng khi anh quyết định thử sức với nhóm Performance. "Hoàn thành xong bài perform, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần được đứng trên sân khấu Chông Gai đều là những khoảnh khắc vô giá mà mình không bao giờ quên", nam ca sĩ nói. Mew Amazing giải thích thêm về thông điệp: "Nỗi buồn là một cảm xúc vô cùng quen thuộc nhưng chúng ta lại thường đối xử với nó như một 'vị khách không mời'. Qua bài hát này, Nhà Long Mã không muốn thúc giục mọi người phải lập tức vui lên hay chối bỏ nỗi buồn, bởi nỗi buồn cũng là một trải nghiệm xứng đáng có 'spotlight' riêng."

Ở lượt đấu thứ hai, Nhà Chiến Mã gồm Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thanh Duy và BB Trần chọn làm mới bài dân ca Nam Bộ Chim sáo ngày xưa, kết hợp cùng nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Ý tưởng đến từ Đại Nghĩa, bám sát chủ đề "Đi qua vùng tối sáng" nhằm tôn vinh những nghệ sĩ cống hiến thầm lặng phía sau ánh đèn sân khấu.

Để có màn trình diễn chỉn chu, các thành viên đã tập luyện trực tiếp tại Nhà hát múa rối nước. Nguyễn Văn Chung kể về việc phải ngâm mình dưới nước lạnh nhiều giờ để điều khiển những con rối nặng: "Chỉ khi trực tiếp bắt tay vào làm, mình mới thấu hiểu hết những vất vả mà các nghệ sĩ phải trải qua. Họ phải ngâm mình hàng giờ đồng hồ dưới nước, dùng từng động tác tay khéo léo, tinh tế để thổi hồn cho những chuyển động của con rối trở nên mượt mà."

Đứng trên sân khấu, Đại Nghĩa trải lòng: "Khác với ca sĩ hay diễn viên có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng, các nghệ sĩ múa rối nước phải đứng sau mành tre, gửi gắm trọn vẹn cảm xúc và tâm hồn vào từng con rối để kể câu chuyện cho khán giả. Dù công việc của họ nằm ở khoảng lặng phía sau ánh đèn, nhưng nếu nhìn nhận đúng giá trị, chúng ta sẽ thấy dù ở góc tối hay khoảng khuất, họ vẫn luôn tỏa sáng theo một cách rất riêng." Thanh Duy tiếp lời rằng có những người nghệ sĩ không lộ mặt ra ánh sáng nhưng vẫn miệt mài cống hiến cho cộng đồng.

Phần X-Part do Nguyễn Văn Chung chắp bút được đánh giá cao khi cài thêm một tầng nghĩa về tình yêu nghề bên cạnh chuyện tình cảm nam nữ của bài gốc: người nghệ sĩ như con chim sáo, đừng sống mãi trong lồng son mà hãy cất tiếng hót giữa bầu trời, và nếu kiên trì với đam mê thì một ngày sẽ hóa phượng hoàng. Trong quá trình dàn dựng, Thanh Duy đảm nhận việc phân chia line và hướng dẫn thanh nhạc, khiến Nguyễn Văn Chung phải thốt lên: "Trước đây Chung nghĩ Duy chỉ là một ca sĩ, nhưng khi làm việc chung mới thấy bạn mang tư duy của một giảng viên thanh nhạc thực thụ."

Đối thủ của Nhà Chiến Mã là Nhà Hiển Nhiên (Đinh Mạnh Ninh, Will, Toki Thành Thỏ, Duy Khánh) với bản phối hoài niệm cho hit huyền thoại Tan biến của M4U. Cả nhóm gặp bất lợi lớn khi hầu hết thành viên đều ốm, đau họng, thậm chí tắt tiếng một đến hai ngày trước giờ thi đấu. Duy Khánh cho biết cả đội chọn cách luyện tập kết hợp nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại giọng, và dưới sự dẫn dắt chuyên môn của Đinh Mạnh Ninh cùng đoạn rap X-Part do Toki Thành Thỏ sáng tác, tiết mục vẫn hoàn thành trọn vẹn.

Kết quả, Nhà Chiến Mã vươn lên dẫn đầu Công diễn 2 với 4210 điểm hỏa lực, lọt Top 2 an toàn và xóa thẻ đỏ thành công. Nhà Long Mã cũng an toàn, còn Nhà Hiển Nhiên và Nhà Thám Hiểm rơi vào vùng nguy hiểm.

Hà An Huy lập cú đúp, sáu đội hình mới lộ diện cho Công diễn 3

Công diễn 2 ghi nhận hai thành tích cá nhân nổi bật. Hà An Huy (Nhà Chiến Mã) và Jun Phạm (Nhà Long Mã) cùng trở thành Chiến tướng, trong đó Hà An Huy lập cú đúp khi giữ vị trí này hai công diễn liên tiếp. Jun Phạm tiếp tục thể hiện sức hút vượt trội khi dẫn đầu Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân ở cả hai công diễn.

Ngay sau đó, chương trình khởi động quy trình lập đội cho Công diễn 3 với sáu Nhà, mỗi Nhà năm thành viên. Tám ứng viên thủ lĩnh gồm hai Chiến tướng Jun Phạm, Hà An Huy cùng sáu Anh Tài nhận tín nhiệm cao nhất qua bình chọn kín là Cheng, Hoàng Dũng, Mew Amazing, Will, Huỳnh Lập và Thái VG. Trong mười phút, các ứng viên phải thuyết phục hai thành viên từ nhóm 13 Anh Tài tự do có điểm hỏa lực cao nhất, sáu người chiêu mộ nhanh nhất sẽ giữ được ghế thủ lĩnh.

Kết quả tạm thời sau mười phút, Nhà Thái VG có Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh, Nhà Hoàng Dũng có Hoàng Rob và Thanh Duy, Nhà Cheng có Duy Khánh và K.O, Nhà Mew Amazing có BB Trần và Thái Lê Minh Hiếu, Nhà Hà An Huy có Osad và Thuận Nguyễn, Nhà Huỳnh Lập có Thơm (Da LAB) và Hồ Đông Quan.

Hành trình của Lê Xuân Tiền đã tạm dừng, và các Anh tài sẽ bước vào Công diễn 3. Nhưng như cách Xuân Tiền gọi K26 là "nhà", tinh thần brotherhood và những giấc mơ còn dở dang sẽ được các Anh Tài còn lại viết tiếp ở chặng đua mới.