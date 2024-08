Mới đây, Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo đã có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Locarrno lần thứ 77. Xuất hiện tại sự kiện này, Kim Min Hee được vinh danh với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn "By the Stream".

Việc nữ diễn viên này nhận được các giải thưởng lớn không còn là điều lạ lùng với mọi người nhưng 1 khoảnh khắc dưới sân khấu lại khiến netizen Hàn phẫn nộ.

Được biết, sau khi nhận giải thưởng, Kim Min Hee đã bước xuống hàng ghế ngồi và tựa đầu vào vai đạo diễn Hong Sang Soo và nũng nịu. Hành động này của Kim Min Hee đã được hàng trăm ống kính ghi lại được và ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Kim Min Hee nũng nịu bên người tình lớn tuổi

Trên các diễn đàn, netizen Hàn bày tỏ sự chán ngán với Kim Min Hee và Hong Sang Soo vì những màn thể hiện tình cảm của cả hai bất chấp bị tẩy chay.

"Cô ta thể hiện tình cảm với ông ấy như thể mình là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến; Kim Min Hee vĩnh viễn xứng đáng tiểu tam trơ trẽn; Cô ta giỏi thật đấy, đóng phim giỏi và làm kẻ thứ 3 cũng giỏi; Thật là cặp đôi uyên ương định mệnh, bên nhau mãi mãi và đừng dính lấy ai nữa nhé", netizen bày tỏ phẫn nộ.

Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã bên nhau được gần 10 năm nhưng lại là "cặp đôi con ghẻ" bị ghét nhất xứ Hàn. Vào năm 2015, nữ diễn viên sinh năm 1982 lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn hơn 22 tuổi khi hợp tác trong bộ phim Right Now, Wrong Then. Cũng từ đó, cả hai dính nhau như hình với bóng bất chấp việc nam đạo diễn Hong Sang Soo đã có vợ con.

Cuối cùng, Kim Min Hee thành công "lật đổ chính thất" và ngang nhiên công khai yêu đương với đạo diễn Hong Sang Soo. Từ đó, cô trở thành tội đồ trong mắt netizen Hàn, các đạo diễn cũng gạch tên và nữ diễn viên này chỉ còn đóng phim của người tình.

Mặc dù không thể phủ nhận tài năng của Kim Min Hee lẫn Hong Sang Soo nhưng netizen Hàn tuyên bố không bao giờ tha thứ cho cặp đôi này.