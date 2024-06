Tối 29/6, đám cưới giữa Midu và thiếu gia Minh Đạt đã chính thức diễn ra tại một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất nhì TP.HCM.

Ngay trong phần lễ của buổi tiệc, chú rể Minh Đạt đã thổi khúc sáo ca khúc "My Heart Will Go On" trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, thiếu gia Minh Đạt đã không cầm được nước mắt ngay trên sân khấu.

Ông xã thiếu gia của Midu thổi sáo tặng vợ cũng như quan khách

Chú rể của Midu xúc động rơi nước mắt sau khi tặng vợ khúc sáo ca khúc "My Heart Will Go On"

Tiệc cưới của Midu và thiếu gia Minh Đạt gây chú ý với sự đổ bộ từ dàn khách mời toàn những gương mặt nổi tiếng trong Vbiz như: Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Puka, Sam, siêu mẫu Xuân Lan, Anh Đức, hot girl Ngọc Thảo, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, Quốc Trường, Vy Oanh...



Tiệc cưới của Midu và thiếu gia Minh Đạt được trang trí với tông màu chủ đạo là trắng với decor toàn hoa tươi sang trọng. Hoa tươi trong tiệc cưới của Midu được đặt làm thủ công với 15.000 bông pha lê tuyết theo đúng chủ đề "Tuyết giữa mùa hè".