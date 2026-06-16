Vào khoảng 17 giờ ngày 14/6, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ao cá ở tổ dân phố Núi, phường Bắc Giang (Bắc Ninh). Thời điểm này, anh Nguyễn Văn N. (sinh năm 1988), trú tại tổ dân phố Nguận, phường Bắc Giang cùng một số người bạn đến câu cá tại ao nhà người quen ở tổ dân phố Núi.

Quá trình câu cá, khi quăng cần, anh N. vô tình làm cần câu vướng vào đường dây điện cao thế khiến dòng điện phóng qua thân cần và bị điện giật. Nạn nhân sau đó rơi xuống ao. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm đưa nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh N. đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã đến hiện trường, phối hợp xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc. Camera an ninh nhà dân đã ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn này.

Camera an ninh ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn.

Thông tin trên báo Bắc Ninh, Trung tá Trần Quốc Phong, Phó Trưởng Công an phường Bắc Giang cho biết hiện nay phần lớn người đi câu sử dụng cần câu làm từ vật liệu carbon có khả năng dẫn điện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi sử dụng gần đường dây điện. Vì vậy, Công an phường khuyến cáo người dân cần chú ý quan sát, không câu cá tại khu vực gần đường dây điện cao thế hoặc đường dây điện trần.

Theo Trung tá Phong, chỉ một sơ suất nhỏ như dựng cần, quăng cần hoặc giật cần vướng vào dây điện cũng có thể khiến dòng điện phóng qua thân cần, dẫn đến nguy cơ bị điện giật. Khi phát hiện các nguy cơ mất an toàn về điện, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng hoặc đơn vị quản lý điện lực để được hỗ trợ xử lý.