18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên

Đoạn clip ghi lại quá trình giải cứu hai ông cháu bị mắc kẹt trên mái nhà ở Thái Nguyên được tài khoản facebook có tên Bùi Tùng chia sẻ và khiến người xem không khỏi xúc động, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Được biết, anh Tùng cũng chính là người tham gia cứu hộ, giúp đỡ hai ông cháu.

Đăng tải trên trang cá nhân, anh Tùng viết: "18 tiếng không biết mỏi, không khuất phục trước cơn lũ dữ chính là vì đây... 3 anh em chúng tôi kịp thời cứu 2 ông cháu trên mái nhà căn nhà sắp sụp đổ trước dòng nước lũ...".

Thông tin trên Vnexpress, anh Tùng cho biết sáng nay (8/10), sau khi vừa giải cứu 10 cháu học sinh thì nhóm anh cho thuyền chạy về điểm tập kết. Lúc này bỗng phát hiện hai người đang ngồi trên mái nhà vẫy tay cầu cứu, anh đã cho thuyền quay đầu, hướng về phía họ. Khi còn cách chừng 100 mét, thuyền vướng hệ thống dây điện không thể di chuyển tiếp. Anh Tùng buộc dây thừng ngang bụng rồi nhảy xuống nước, bơi vào giải cứu nạn nhân.

Cũng theo anh Tùng chia sẻ thì nạn nhân là hai ông cháu. Sáng 7/10, cô gái cùng ông đi mua thuốc cho đứa con đang sốt cao thì bị lật thuyền. Vật lộn trong dòng nước xoáy nguy hiểm, cả hai đã cố bám vào mái tôn của ngôi nhà trên đường Bến Oánh, phường Túc Duyên. Họ ngồi đó cầu cứu suốt 18 tiếng nhưng không nhóm cứu hộ nào tiếp cận được.

Sau khi đưa hai ông cháu đi mua thuốc và bàn giao cho một nhóm cứu hộ khác đưa về nhà, anh Tùng tiếp tục công việc.

Đoàn của anh Tùng gồm một xuồng với bốn thành viên, tham gia cứu hộ tại phường Túc Duyên từ 18h ngày 7/10. Đêm qua họ đã giải cứu được 40 người.