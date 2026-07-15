Khoản dự trù kinh phí đầu năm học ở trường công lập khiến bà mẹ TP.HCM "toát mồ hôi": Tính xong tóc thêm vài sợi bạc

Mới đây, một bà mẹ ở TP.HCM chia sẻ bảng dự toán các khoản đóng đầu năm cho con học trường tiểu học công lập, nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ huynh.

Theo chia sẻ, các con số được tổng hợp dựa trên mức thu công khai của trường trong những tháng gần nhất và chỉ mang tính tham khảo để gia đình chủ động chuẩn bị tài chính. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là tổng chi phí riêng trong tháng 9 dự kiến lên tới hơn 15 triệu đồng.

Trong đó, tiền ăn bán trú khoảng 700.000 đồng, phí phục vụ bán trú 270.000 đồng, tiền điện và bảo trì máy lạnh 32.000 đồng, các khoản như giáo dục STEM, kỹ năng sống, năng khiếu, học phẩm, đồng phục, bảo hiểm y tế... cùng nhiều khoản khác.

Điều khiến nhiều người chú ý là tổng chi phí riêng trong tháng 9 dự kiến lên tới hơn 15 triệu đồng.

Vì sao chi phí học trường công nhưng vẫn cao?

Sau khi bảng dự toán được chia sẻ, không ít người bày tỏ sự bất ngờ. "Trường công mà tháng đầu hơn 15 triệu?", một tài khoản bình luận. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh nhanh chóng chỉ ra rằng con số này dễ gây hiểu lầm nếu chỉ nhìn vào tổng tiền.

Thực tế, phần lớn chi phí phát sinh đến từ chương trình tiếng Anh tích hợp - một chương trình tự nguyện theo nhu cầu của phụ huynh, không phải khoản thu bắt buộc đối với tất cả học sinh.

Nếu loại trừ khoản 10,8 triệu đồng này, các chi phí còn lại ở tháng đầu năm giảm xuống còn khoảng hơn 4 triệu đồng, bao gồm tiền ăn, bán trú, bảo hiểm, học phẩm, đồng phục và một số khoản phục vụ học tập. Các tháng khác, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng.

Chương trình tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM được triển khai theo Đề án 5695/QĐ-UBND từ hơn một thập kỷ trước. Mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ mà còn hướng tới việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, chương trình tích hợp được biên soạn tích hợp chương trình quốc gia Anh quốc với chương trình chuẩn quốc gia của Bộ GD-ĐT Việt Nam cho 3 môn tiếng Anh, toán, khoa học, trên cơ sở giảm tải khoa học và chú trọng phát triển tư duy, phẩm chất của học sinh.

Trong từng môn, Sở GD-ĐT sẽ có khung chương trình phân tiết cho giáo viên bản ngữ dạy bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó vẫn có giáo viên Việt Nam dạy bằng tiếng Việt dựa trên khung chương trình Bộ GD-ĐT, với nguyên tắc không trùng lắp và bổ sung kiến thức lẫn nhau.

Nội dung kiến thức của 3 môn tiếng Anh, toán, khoa học của chương trình giáo dục Anh quốc sẽ được phân bố dựa trên khung chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam, trong đó vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình khung cho các khối lớp của chương trình Việt Nam.

Theo mức thu hiện nay, học phí chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc tiểu học khoảng 10,8 triệu đồng mỗi quý, chưa bao gồm tiền sách giáo khoa, bán trú và các khoản phục vụ khác. Đây cũng là lý do khiến khoản đóng đầu năm của nhiều gia đình tăng đáng kể.

"Liệu cơm gắp mắm" khi chọn chương trình học

Việc đầu tư cho con học chương trình tích hợp là lựa chọn của nhiều gia đình có điều kiện và mong muốn con tiếp cận môi trường song ngữ từ sớm. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng cần hoặc phù hợp với mô hình này.

Hiện nay, bên cạnh lớp tiếng Anh tích hợp, nhiều trường công lập tại TP.HCM còn tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học... với mức học phí thấp hơn đáng kể nhưng vẫn giúp học sinh có thêm thời lượng học ngoại ngữ so với chương trình đại trà.

Mỗi chương trình đều có mục tiêu và ưu điểm riêng. Điều quan trọng không phải là chạy theo mô hình được nhiều người lựa chọn, mà là cân nhắc khả năng tài chính, năng lực của con và mục tiêu học tập lâu dài.

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Phụ huynh nên tránh tâm lý "cố bằng bạn bằng bè" khi chọn chương trình học. Một chương trình tốt là chương trình phù hợp với đứa trẻ và không tạo áp lực tài chính kéo dài cho cả gia đình.

Dù con học trường công hay trường tư, thời điểm đầu năm học luôn là lúc phụ huynh phải chuẩn bị một khoản chi không nhỏ. Ngoài học phí, còn có đồng phục, sách giáo khoa, bảo hiểm, dụng cụ học tập, học phẩm, tiền bán trú và nhiều khoản phục vụ khác. Với những gia đình có từ hai con trở lên hoặc thu nhập ở mức trung bình, việc lên kế hoạch tài chính từ sớm là điều cần thiết để tránh bị động.

Bởi vậy, bảng dự toán của bà mẹ TP.HCM còn là lời nhắc rằng trước khi đăng ký bất kỳ chương trình nào, phụ huynh nên tìm hiểu kỹ các khoản thu, cân nhắc khả năng chi trả và lựa chọn phương án phù hợp nhất với điều kiện của gia đình.