Theo dõi Khoai Lang Thang thời gian dài, khán giả không lạ gì những khoảnh khắc anh chàng lăn xả, trò chuyện thân tình với người dân bản địa, từ quán ăn vỉa hè cho đến những làng quê, vùng biển xa... Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ ai làm nội dung đời sống, Khoai Lang Thang đôi khi vẫn gặp phải những tình huống "đứng hình" vì sự thật được nói ra một cách quá… thẳng thắn.

Mới đây, trong một đoạn video ghi lại quá trình tham gia chương trình Hương Vị Biển Cả, Khoai Lang Thang đã có dịp tìm hiểu về nghề làm chả cá của người dân địa phương. Với phong cách quen thuộc, anh thoải mái hỏi han từ nguyên liệu cho tới cách chế biến, mong muốn mang đến cho người xem cái nhìn chân thực nhất về món ăn quen mà lạ này.

Trong lúc trò chuyện, Khoai Lang Thang thật thà đặt câu hỏi mà chắc hẳn không ít người cũng từng thắc mắc: "Người ta bán ngoài tiệm, người ta có hay trộn bột không cô? Chắc là tuỳ người."

Tưởng rằng sẽ nhận được một câu trả lời vòng vo hoặc nhẹ nhàng hơn, nào ngờ người phụ nữ làm chả cá đáp lại rất dứt khoát khiến anh chàng đứng hình vì bất ngờ.

(Nguồn: Hương Vị Biển Cả - Page F Giải trí)

Cụ thể, người phụ nữ trả lời rằng: "Trộn chứ tuỳ gì con."

Chưa dừng lại ở đó, cô còn giải thích thêm rằng nếu làm chả cá hoàn toàn từ 100% cá thì gần như không có lãi. Câu trả lời quá thẳng, quá nhanh và không hề né tránh khiến Khoai Lang Thang có phần "khựng lại" trong vài giây. Biểu cảm hơi ngại ngùng, pha chút sượng trân của anh chàng ngay lập tức "lọt vào mắt xanh" cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Khoai Lang Thang có lẽ cũng không ngờ câu chuyện lại được nói ra một cách thật thà đến mức… hết hồn như vậy.

(Nguồn: Hương Vị Biển Cả - Page F Giải trí)

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi nổi. Bên cạnh những ý kiến trêu vui biểu cảm đáng yêu của Khoai Lang Thang, không ít cư dân mạng cũng cho rằng đây là chuyện hoàn toàn bình thường trong ẩm thực, đặc biệt là với các món chả. Nhiều người cũng bênh vực người bán, cho rằng việc trộn bột không hẳn chỉ vì lợi nhuận mà còn giúp miếng chả có độ dai, độ phồng và hương vị dễ ăn hơn. Quan trọng nhất vẫn là tỷ lệ nguyên liệu rõ ràng và giá bán tương xứng với chất lượng.

Một số bình luận đáng chú ý như:

- "Chả cá hay chả bò thì cũng nên trộn tí bột cho chả nó nổi với phồng lên, ăn đỡ ngán."

- "Tui ra chợ làm cá về cũng trộn thêm bột mì, ăn thấy ngon hơn mà."

- "Chả cá tiền nào của đó thôi."

- "Có bột là đúng rồi, nhà làm còn cho nữa là."

- "Bởi vậy mới có nhiều loại chả cá, loại nhiều cá hơn thì giá cao hơn, bình thường mà."

(Nguồn: Hương Vị Biển Cả)

Về phía Khoai Lang Thang, khoảnh khắc "sượng trân" này lại vô tình khiến anh ghi thêm điểm trong mắt khán giả. Bởi lẽ, sự chân thật trong cách đặt câu hỏi, cùng phản ứng rất đời trước câu trả lời thẳng thắn, chính là điều làm nên màu sắc riêng của nam YouTuber. Không màu mè, không né tránh sự thật, Khoai Lang Thang vẫn giữ được hình ảnh gần gũi, đúng với tinh thần mà anh theo đuổi bấy lâu nay.

(Nguồn: Hương Vị Biển Cả)